正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起底

▲東門正妹肉販被起底是林昶佐人馬。（圖／翻攝自林昶佐FB）

記者邱晟軒／綜合報導

環南市場昨（2日）爆群聚，立委林昶佐卻意外被環南市場自治會會長當面怒嗆作秀；事後，正妹肉販張采婕晚間公開力挺，並貼出林昶佐幫助市場員工爭取打疫苗的證據。對此，名嘴朱學恒今（3日）爆料，張采婕就是林昶佐團隊的人，「能期待她不幫林昶佐說話嗎？」

臉書粉專「采婕 Charlene （東門信義肉舖）」2日表示，這一個多月以來，市場疫情控管相當混亂，光是東門市場的預防性消毒，就至少取消2次，某次提前收到通知，必須早點收攤，配合消毒，結果攤子收了，消毒人員沒來，輾轉才得知，通知的局處根本沒送出申請，流程沒有完成，「就要我們提早收攤。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張采婕臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／采婕 Charlene （東門信義肉舖））

不過，本站也曾報導，「正妹曬疫苗公文挺林昶佐 網抓包「晚19天」狠打臉：還想收割」內文提到，張采婕曬出公文力挺林昶佐真的有行文指揮中心，爭取市場員工優先施打疫苗。但是，有眼尖網友發現，公文的發文日期竟為「中華民國110年6月21日」，質疑根本是人家部會之間協調的成果，怎麼會變成林昶佐為了市場做很多？「收割收過頭了！」

▲張采婕被起底是林昶佐人馬。（圖／翻攝自林昶佐FB）

對此，朱學恒也在直播中加碼踢爆，張采婕就是林昶佐團隊的人，「找了自己團隊的人，貼了一張照片說林昶佐有做事好冤枉，是當我白癡嗎？」他更曬出林昶佐2019年的臉書貼文，內容提到，「我的團隊裡有許多不是傳統的政治工作者，甚至有像采婕這樣完全不懂政治的夥伴。不但不懂我平常在立法院處理的議案，剛加入團隊的時候甚至連市議員和立法委員都分不出差別。」

朱學恒猛酸，既然林昶佐找妳（張采婕說）來工作，妳馬上就幫他辯護，我想這也是不錯啦，既然是林昶佐團隊的人，難道能期待她不幫林昶佐說話嗎？

朱學恒更表示，林昶佐現在也是很弱，有種自己出來辯護，不要找無辜小妹妹，不要找你辦公室裡面的人，錢沒拿多少還要幫你在那邊辯護，被人家罵被人家笑。

▼東門正妹肉販被起底是林昶佐人馬。（圖／翻攝自林昶佐FB）