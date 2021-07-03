PCR陰轉陽！國軍804醫院看護染疫　自主健康管理病況浮出

▲桃園3日新增3例確診，市長鄭文燦下午召開防疫記者會，公布確診足跡與說明相關事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心3日宣布台灣本土病例新增76例，其中桃園新增3例，累計已有830例，桃園市府也在下午3點召開防疫記者會，公布確診者足跡與說明相關事項。鄭文燦表示，3日新增的3名案例，都為居隔或是自主管理期間出現症狀確診，其中案15061二採陽性確診；案15077為台北某醫院陪病家屬，一採陰，居隔期間出項症狀確診，Ct值較高，最後案15078為國軍桃園醫院的看護，一採陰，於自主健康管理期間二採陽性確診。

其中較為特別的是案15078，為804國軍醫院看護，曾接觸9病房，不過由於接觸時間較短，因此被匡列為自主健康管理，6月19日一採為陰性，在家裡進行自主健康管理期間出現症狀二採確診，並曾在6月28日下午4時許到過承融藥局。

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而3日所公布的足跡當中，桃園市政府針對案15011和15012的相關足跡做出修正，新增6月22日曾到過士林大池與6月28日曾到過兆豐銀行國際機場分行。桃園市政府也表示，若有相關民眾足跡與確診者有重疊的情形，務必謹慎觀察自身身體狀況，如有不適應立即就醫。

▲▼桃園市3日公布確診足跡與相關事項。（圖／桃園市政府提供）