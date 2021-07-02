癡情男為敘利亞台籍女衝銀行匯款　警聯手行員阻詐保住18萬

▲桃園市黃姓男子1日下午急奔彰銀埔心分行欲匯款18萬元至國外，聲稱要幫異國台籍女友解除行李和解金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子1日下午在彰化銀行埔心分行欲匯款，行員質疑黃男神情緊張，擔心遭詐騙向員警提醒，黃男聲稱要匯款18萬元給遠在敘利亞的台籍女友，幫忙解除其在海關遭扣押的行李和解金，員警認為是典型跨國戀情詐騙劇本，幾經解說後，黃男才恍然大悟，感謝員警及時解說保持辛苦存下的老婆本。

▲桃園市黃姓男子1日下午急奔彰銀埔心分行欲匯款18萬元至國外，員警急忙解釋可能是跨國網戀詐騙行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局草湳派出所巡佐蘇良全、警員劉家瑋與彭子軒1下午在楊梅區彰化銀行埔心分行巡邏簽到巡邏箱時，經行員提醒1名年逾50歲黃姓男子神色慌帳臨櫃欲匯款至國外帳戶，黃男聲稱日前在網路認識1名自稱是「YOON CHAN」美籍台人的女子，雙方常常聯繫互有好感，黃男認為女子很貼心，認為是其網路戀人，認為是自己的黃昏之戀。

這名住在平鎮區的黃男說，這兩天，女子突然告訴他，她在於敘利亞首都大馬士革執行某種國際任務，今年8月將返台與黃見面，但6月底行李先寄回台灣卻遭海關扣押，需支付18萬元和解金才能放行，希望黃男幫她忙匯款應急，所以才趕來銀行幫忙匯款。

▲桃園市黃姓男子在彰銀埔心分行欲匯款至國外，員警解釋是跨國網戀詐騙行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警當下直覺是跨國網戀騙局，黃男已填妥匯款單催行員趕快幫忙完成匯款，員警與行員極力勸阻這是網路詐騙，員警也詢問黃男是否見過這名台籍女友？海關不可能無故扣押旅客行李，更不可能有所謂的和解金，黃男仔細回想驚覺自己險遭詐騙，更感謝員警與行員及時勸阻，保住自己辛苦存下來的老婆本。

楊梅警分局呼籲，防疫期間民眾「宅在家」時間多了，若選擇網路上與朋友聊天打發時間，因此要留意網路詐騙案，尤其是未曾謀面網友，若提出金錢需求，更應小心留意與查證，避免辛苦血汗錢遭詐騙。

►我該答應女友嗎？

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