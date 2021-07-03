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孕媽咪享好康　國健署產檢補助再加值

▲▼孕媽咪享好康　國健署產檢補助再加值。（圖／衛生福利部提供）

▲體貼孕媽咪，國民健康署自7月1日起實施擴大產檢補助次數及項目。

生活中心／綜合報導

「天啊，我懷孕了！」孕媽咪發現自己懷孕，都希望寶寶健康、平安順產。衛生福利部國民健康署為讓所有孕媽咪都能安心懷孕、平安生產，自110年7月1日起擴大產檢補助次數及項目，補助免費產檢次數從10次增加至14次，且新增「妊娠糖尿病篩檢」及「貧血檢驗」兩項目，超音波檢查次數更增加2次，以預防妊娠合併症，並促進孕媽咪與寶寶的健康。

近年來，隨著醫療技術發展，孕婦自費產檢的情形越來越普遍，國民健康署特以實證為基礎，並參考國際實施經驗，積極推動擴大產檢服務：

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免費產檢次數增加到14次

在這次擴大產檢服務的項目中，國民健康署參考美國婦產科醫學會（ACOG）及日本做法，貼心地將產檢次數增加至14次，孕媽咪在懷孕第8、24、30與37週可多接受一次免費產檢服務，不僅可提早察覺異常、預防早產，還能獲得符合需求的懷孕照護衛教資訊，減少準爸媽的焦慮，並提升生育安全。

新增妊娠糖尿病篩檢

懷孕期間，孕媽咪一旦血糖過高，可能通過胎盤影響胎兒，並造成胎兒過大、新生兒低血糖、黃疸與肩難產等風險，對母親而言，則會增加剖腹產機率，在生產後，出現典型糖尿病的風險也會明顯上升。如果孕媽咪可以接受妊娠糖尿病篩檢、早期發現疾病，並盡早透過飲食、運動或藥物治療等方式進行控制，母嬰健康就能獲得更多守護。

新增貧血檢驗

根據統計，我國孕媽咪當中，約一至兩成在初期產檢便出現貧血，在生產時，貧血比率更高達三至四成，懷孕時若有貧血問題，可能造成胎兒過小，且容易發生早產，或增加周產期死亡率。此外，孕媽咪的心肺負擔也會加重，並引發頭暈、傷口癒合不良等症狀，如果藉由檢驗早期發現貧血徵兆，就可以盡早透過鐵、葉酸等營養素攝取進行改善，必要時，在醫師評估下也可使用補充劑，協助讓貧血問題改善。

免費超音波檢查，多2次

另外，孕媽咪接受產檢服務時，往往對超音波檢查結果十分關心。過去，在懷孕20週時，孕媽咪有一次的免費超音波檢查機會。隨著產檢補助項目的增加，在110年7月1日以後，孕媽咪可多接受2次免費超音波檢查服務，檢查時程分別為懷孕第8-16週，以及懷孕第32週後，從超音波檢查中，醫師可預測妊娠週數，並監測胎兒是否異常，或是否為多胞胎，降低引產機率，守護寶寶健康成長。

▲▼孕媽咪享好康　國健署產檢補助再加值。（圖／衛生福利部提供）

▲擴大產檢新增「妊娠糖尿病篩檢」、「貧血檢驗」兩項目，增加超音波檢查次數，以預防妊娠合併症，守護孕媽咪與寶寶的健康。

安心懷孕，平安生產

為了配合擴大產檢服務，並提供孕媽咪更多產檢衛教資訊，衛生福利部國民健康署特別編製「孕婦產檢加值手冊」，自110年7月1日起，產檢醫療院所會將這本手冊發予每位孕媽咪，未納健保的新住民孕媽咪也可領取喔！請孕媽咪們記得，每次產檢時要攜帶「孕婦健康手冊」、「孕婦產檢加值手冊」及健保卡。

同時，國民健康署也呼籲，孕媽咪要記得定期接受產檢，在專業的醫療照護與衛教指導當中，進一步降低孕期與生產風險。民眾如有懷孕、生產相關問題，歡迎撥打孕產婦關懷諮詢服務專線0800-870-870（諧音：抱緊您，抱緊您），將由專人提供專業建議，孕媽咪也可以獲得正確的資訊。

想了解產檢補助擴大相關資訊，可透過以下管道：
「擴大產檢懶人包」https://health99.hpa.gov.tw/material/6905
「孕婦產檢加值手冊」https://health99.hpa.gov.tw/material/6904
國民健康署健康九九網站－媽咪好孕館 https://health99.hpa.gov.tw/theme/5

(衛生福利部及國民健康署 廣告)

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