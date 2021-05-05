安心生、安心養！政院釋利多　免費產檢增為14次、產檢假7天

▲政院釋利多，免費產檢增為14次、產檢假7天。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院官員5日表示，行政院長蘇貞昌4日主持跨部會會議初步決定，擬將現行孕婦免費產檢補助次數，自10次調升為14次，並增加產檢項目，將懷孕中期的「妊娠糖尿病篩檢」及增加1次貧血檢查補助。另外，產檢假則配合由現行5天調整為7天，並擬開放夫妻都可同時申請育嬰留停。

發言人羅秉成表示，少子女化是國安問題，政府先前提出育兒津貼政策，讓父母「放心養」，現在要提振的是「安心生」，做政策上的加強、精進。在昨日會議決定，孕婦的免費產檢補助次數從10次調升到14次；並增加1次懷孕中期「妊娠糖尿病篩檢」及1次貧血檢查補助，超音波檢查則從1次調升至3次。另外，產檢假部分，則配合由現行5天調高為7天。

行政院長蘇貞昌4月26日主持「行政院性別平等會第23次委員會議」時談及少子女化問題，表示將投入經費，預估到2023年將增加到850億元；此外，有關育兒留職停薪、彈性工作等制度，也請相關部會參考國外經驗，朝放寬的方向評估研議，政府會持續精進性平發展，讓國家更美麗。

蘇貞昌指出，總統蔡英文上任後，少子女化的經費從2016年的150億元，提升至2021年的550億元，預估到2023年將增加到850億元。政府減稅（學齡前幼兒扣除額增加超過四倍）、增加公托準公托等據點、降低學費，提高育兒津貼（明年8月將提高到每月5千元），政府是以務實的態度，持續努力提出立即可行的具體措施，以因應少子女化議題。

此外，蘇貞昌在會議中也提到，26年來產檢補助次數未做調整，而政府為完善女性生育健康及懷孕照護，將研擬提高產檢次數、增加補助項目，保護孕婦，也照顧將出生寶寶的健康。

另為營造友善生養的職場環境，請勞動部參考先進國家作法，積極與勞雇雙方協商，讓育嬰留職停薪及彈性工作制度能更切合有育兒需要的勞工，讓民眾可以更有彈性運用，讓夫妻共同分擔育兒責任，使父母都能在照顧家庭與工作職涯中取得平衡。