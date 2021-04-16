網紅正妹媽「掀衣餵母奶」遭批　國健署、醫師回應了

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正妹媽媽Michell「掀衣餵母奶」遭批　國健署、醫師：一般人無權干涉！

▲辣媽部落客Michelle日前誕下第3胎，在臉書分享哺乳照，結果竟遭質疑太過暴露。（圖／翻攝Stay Fit with Mi臉書）

▲辣媽部落客Michelle日前誕下第3胎，在臉書分享哺乳照，結果竟遭質疑太過暴露。（圖／翻攝Stay Fit with Mi臉書）

記者閔文昱／綜合報導

辣媽部落客Michelle經營粉專「Stay Fit With Mi」擁有逾23萬人追蹤，近日她在臉書分享親餵小兒子的哺乳照，想不到有網友留言指她暴露隱私、應注意公德心，讓她看了相當生氣，直指對方不尊重媽媽們。對此，有醫師就表示，哺乳時是否要遮掩乳房，應由哺乳者自己決定，大眾須尊重婦女在公共場合哺育母乳，才能營造自在的哺育環境。

根據國健署2015年調查，台灣6個月以下嬰兒的純母乳哺育率為45.4%，高於全球平均值38%。不過，有些婦女在產後5天就停止哺乳，原因以奶水不足、工作環境不方便佔比最高。國健署署長王英偉表示，寶寶的成長需要家人的共同參與，希望社會共同支持母乳哺育，共同營造母嬰親善環境。

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多項研究指出，母乳中含有蛋白質、脂肪、維生素等成分，能滿足6個月以下嬰兒的營養需要，政府亦訂定《公共場所母乳哺育條例》，盼能營造友善空間，對此，台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理表示，從過去到現在一直在提倡母乳對寶寶是最安全、最營養的，因此對比較瘦小的寶寶來說，一定要盡量讓寶寶吸奶吸到最後。

台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理。（圖／記者趙于婷攝）

▲楊文理指出，母乳對寶寶是最安全、最營養的，應讓媽媽們能夠友善的在公共空間哺乳。（圖／記者趙于婷攝）

為了讓媽媽外出時能方便哺乳，國民健康署於99年推動立法通過「公共場所母乳哺育條例」，保障婦女於公共場所哺乳權益，若有人禁止、驅離或妨礙婦女於公共場所哺育母乳，得依該條例第8條，處新台幣6千元以上、3萬元以下罰鍰。

楊文理指出，大眾須尊重婦女在公共場合哺育母乳，才能營造自在的哺育環境；對於部分人士覺得照片裸露，她認為，可能跟台灣民情有關，只要照片態度上不是強調「暴露」，其實應讓母親自在哺育母乳為好。

除此之外，國民健康署婦幼健康組組長林宜靜也表示，依法規定，婦女不一定要去哺（集）乳室哺餵，也可以在辦公室、公共場所哺乳，至於在外哺乳是否應用布遮掩則是「看個人決定」，一般人並無權干涉。

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