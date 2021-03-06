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女子獨自挺孕肚到院產檢！見丈夫「陪人來體檢」秒淚崩

▲▼男子陪犯人到醫院體檢，意外撞見獨自產檢的妻子。（圖／翻攝微博）

▲男子陪犯人到醫院體檢，意外碰見獨自產檢的妻子。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

浙江溫州一名女子日前到醫院產檢，沒想到看到丈夫帶著別人到院體檢，當場眼淚流了出來。而真相曝光後，也讓網友感動不已，紛紛替這名丈夫加油打氣，直言「辛苦了」。

根據《成都商報》報導，27歲的陳姓員警2月25日帶著犯人到醫院，進行刑事拘留前體檢，沒想到剛踏入體檢科的大門，就看見了熟悉的身影，懷胎6個月的妻子正坐在醫院的座位，等帶著產檢。

妻子看見丈夫帶著犯人，到醫院進行體檢，當場眼淚爆發，看著手足無措的丈夫。原來，妻子前一天就有問丈夫，能否陪同到院體檢，但丈夫因為工作繁忙，沒有辦法陪伴，因此只能獨自搭車，挺著孕肚到醫院檢查。

▼男子陪犯人到醫院體檢，意外碰見獨自產檢的妻子。（圖／翻攝微博）

▲▼男子陪犯人到醫院體檢，意外撞見獨自產檢的妻子。（圖／翻攝微博）

由於不斷在醫院中跑來跑去，妻子體力負擔相當大，疲累時看見丈夫帶著犯人體檢，頓時感到相當委屈，因此眼淚流了下來。所幸，一旁的員警見狀，立刻說服陳姓員警，先將工作放下，陪妻子跑完產檢流程，再回來工作。

這件事也讓陳姓員警相當慚愧，妻子一個人到院做產檢，他卻帶著別人來體檢，「真是對不起他…。」

眾多網友看完故事後，也忍不住眼淚，留言替陳姓員警加油打氣，「你陪一個犯人檢查，陪不到自己老婆，感動中心疼」、「警察家屬是真的不容易」、「突然心酸，沒遇見總覺得沒什麼，內心很強大，一看見，就有一股委屈湧上來。」

 

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關鍵字：

丈夫產檢體檢

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