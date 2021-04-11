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22歲妹一夜情懷孕！男網友「決定負責」閃婚　一聽產檢結果秒封鎖

▲▼22歲女閃婚網友。（圖／翻攝陸媒）

▲22歲女閃婚網友。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

隨著觀念開放，許多人都出現過未婚懷孕的狀況。大陸一名22歲的秦姓女子與前男友同居，後來發現懷孕了，但因為結婚禮金談不攏，雙方因而分手，沒想到秦女後來找了個男網友閃婚，直到產檢時，男網友才得知綠光罩頂的消息。

綜合陸媒報導，秦女先前透過網路交友，認識趙姓男子，雙方很快發展成男女朋友關係，還在現實中同居，過了一陣子，秦女發現自己懷孕了，因此希望男友拿出5萬元（人民幣，下同，約新台幣21萬元）的禮金，雙方為此協調許久。

不過，由於禮金實在談不攏，趙男選擇分手，秦女原先要求，至少要付墮胎費，但趙男直接失聯，她只好再度上網交友。

▼22歲女要求前男友付墮胎的費用，馬上被掛電話。（圖／翻攝陸媒）

▲▼22歲女閃婚網友。（圖／翻攝陸媒）

後來認識了徐姓男子，雙方又快速進展，第一次見面就發生關係，隔了幾天以後，徐男發現秦女有嘔吐的症狀，詢問之下才知道可能懷孕了。

徐男欣喜若狂，立刻拉著秦女到戶政事務所結婚，接著就到醫院產檢。沒想到，徐男從醫師的口中得知，懷孕的時間與2人發生關係的時間不一致，氣得詢問秦女，才知道秦女只是想要找人「接盤」，讓肚子裡的小孩有個爸爸。

徐男怒不可遏，封鎖了所有的聯繫方式，離開傷心的地方，留下秦女自己面對肚子裡的孩子。秦女實在沒有辦法，又去找趙男的父母，希望能拿一筆生產費，後續的開銷她會自行負責。

▼22歲女閃婚網友，竟然只是想找人「接盤」。（圖／翻攝陸媒）

▲▼22歲女閃婚網友。（圖／翻攝陸媒）

對此，趙男的父母痛斥，秦女在懷有兒子的孩子之前，早就已經結過婚，也已經墮胎過一次，這次懷孕以後，又嫁給別人，如今還回來要錢，根本就是透過懷孕、生小孩來賺錢，他們絕對不會給錢。

秦女聽完答案，感到手足無措，她能感受到骨肉相連的感覺，加上體質孱弱，若真的又要把孩子拿掉，可能一輩子都不能再生小孩，因此希望前男友能夠盡責，至少給予生產的費用。目前雙方仍在溝通當中，詳情還待進一步了解。

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