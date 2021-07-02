環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

北市1日起針對批發市場人員進行大規模PCR檢測，今（2）日發現環南市場有41人PCR確診，立即送防疫旅館隔離，市場則在上午7時半封閉清空消毒，預計下周二開市，持PCR陰性證明才可出入。對此，台北市副市長黃珊珊晚間在臉書重申，不會有人想讓自己的市民染疫，41個人，對她來說不是數字，而是她的同胞。

黃珊珊表示，台北市長柯文哲和她在2日凌晨一時許獲知環南市場有41人PCR陽性確診，北市除隨即展開隔離、疫調、匡列，也直接下令警察局同仁到現場，落實只出不進的人流管制策略，同時也決議休市三天，避免疫情擴散。

黃珊珊也說，同樣在濱江市場出現2例PCR陽性，我們該做的流程不曾少過。昨天也下令，將鄰近的12個攤商封攤，停業三天，並在昨晚完成消毒。

接著，黃珊珊強調，「我再說一次，不會有人想讓自己的市民染疫，41個人，對我來說不是數字，而是我的同胞，我們要用最謹慎的心來處理這一次的疫情。」

對於亞東醫院、台北榮總及台北聯合醫院團隊在一天之內，在4個地點完成7413建PCR篩檢一事，黃珊珊表示，謝謝你們，替我們找出隱形傳播者。

另外，黃珊珊也說，她也要謝謝所有市場自治會的合作，休市三天確實對於攤商的生計影響很大，但疫情當前，我們仍希望以最快速的方式阻擋傳播鍊，透過大規模PCR找到市場周邊的感染黑數，「我們一起加油」。

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