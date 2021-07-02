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環南市場41確診　柯文哲「廣篩找黑數」：搬運工、捆工都抓來篩

記者陳家祥／台北報導

台北市環南市場7月1日進行大規模篩檢，結果在2日上午出爐，發現有41人確診，今早7點半緊急封閉清空消毒，預計在下週二開市後，持PCR陰性證明才可進入市場。對此，市長柯文哲上午表示，本來就預計在大的感染後，可能會有一些比較小的社區感染，批發市場就是當時預料中會發生的。

台北市政府指出，7月1日 起，針對環南市場等大型批發市場進行大規模PCR檢測，篩檢總數約7500人，其中環南市場有41位陽性確診。目前確診者已移置到加強版防疫旅館，8點起台北市環保局開始清消，將至少3天靜置處理。

本次篩檢與之前對象不完全相同，除攤商外，尚有搬運工、捆工等市場外圍工作者，北市市場擴大篩檢篩出感染黑數，讓清零計畫更往前一步。

針對環南市場爆出41人確診，柯文哲上午透過影片回應，從阿公店開始引發的社區感染，本來就預計在大的感染後，可能會有一些比較小的社區感染，批發市場就是當時預料中會發生的。

柯文哲說，台北市的批發市場有幾個特色，它人數多，每天超過1萬人近來上班；成員複雜，來自全台灣各地，從有錢人到捆工；流動性特高，半夜人聲鼎沸但下午完全沒有人。

所以人數多、成員複雜、流動性高，發現有案例的時候，如果按照以前的做法，每個禮拜做篩檢的話，1萬多人篩檢太複雜，所以我們批次做快篩完後，就下令焦土戰術，現在為止大概打了1萬4000支疫苗，把有關的從承銷人到捆工甚至旁邊工地工作的，全部打疫苗，大概這幾天還有些零星的在打。

可是疫苗打下去發揮效果10到14天，這段時間還會有些陸陸續續感染出現，我們也知道會有這情形，再做一次大規模的PCR，把可能感染的撈出來，也防止再傳染到其他社區。

柯文哲說，整個北農的這種處理方式，是按照既定計畫在處理，今天就是已經關門了，把最後這檔住，因為1萬4000名疫苗打了，現在PCR撈出來的，就把它移到防疫旅館去，防止再去傳染台北市其他地方，大概戰略就這樣。

至於針對附近社區有無另一波戰術？柯文哲說，因為怕傳染到隔壁社區，到時候就一個里、一個里做普篩，再把他篩一遍。

▲▼北市環南市場大型市場PCR篩檢。（圖／記者宋良義攝）

▲北市環南市場大型市場PCR篩檢。（圖／記者宋良義攝）

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