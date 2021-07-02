台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩檢出爐

▲重症男子住的美麗殿社區眾多移工，1542人篩檢皆為陰性。（圖／市府提供）



記者許力方、游瓊華／台中報導

台中連6日零確診破功，2日宣布新增2名本土案例，都在十甲旺市場的「阿惠飯.麵」店工作，案15014北區65歲女子和美麗殿社區同住者案14985的72歲男性，他1日病情加重急診後確診，住院插管治療，匡列接觸的麵攤女也確診，由於感染源不明，2人有到市場工作，還從俾士麥金邸社區搬至美麗殿社區，市府緊急加班快篩，截至目前1542人篩檢皆為陰性。

東區十甲旺市場阿惠飯麵攤老闆的員工、親友2人染疫，確診前，65歲女員工和72歲同住男子平時會到幫忙，男子有肺積水、高血壓及心血管慢性病史，平時有呼吸困難及喘的情形，6月21日病情加劇，幾乎在家休息，30日曾到十甲旺市場，但因身體不適僅短暫停留，又搭計程車回家休息。

▲台中急設2快篩站，加班篩檢1542人。（圖／中國附醫提供）



▲連6零確診破功，十甲旺市場緊急停業3天。（圖／環保局提供）



一直到7月1日，男子因呼吸喘，在朋友協助下由119救護車送至急診，經PCR檢驗確診，因呼吸越來越困難，電腦斷層發現出現動脈剝離現象，有肺炎，緊急進行插管搶救，住進加護病房治療，為重症病患。因為他已經無法疫調，足跡將由家人、同住女子（案15014）代為說明。

至於65歲女員工於6月28日至7月1日皆有到麵攤工作，她平時和女兒都在麵攤工作，因同住男於7月1日確診，被匡列為接觸者，同一天到醫院PCR採檢確診，確診前沒有任何不適症狀。2人感染源皆不明。

衛生局長曾梓展指出，2名確診個案於今年5月底搬家，陸續從北區俾士麥金邸社區搬至對街的美麗殿社區，搬家期間2社區往返。根據調查，美麗殿共有6棟大樓，共801戶，為台中大型社區之一，流動人口超過3000人，確診者住在B棟，就有250戶共450名住戶，2處加起來共有近千戶、總計2840位人居住，其中有許多外籍移工、幫傭。

市長盧秀燕得知後火速成立前進指揮所，北區、東區各設置1個前進指揮所、2處快篩站，十甲旺市場共篩驗444人皆為陰性，危機暫時解除；美麗殿社區晚間加班篩檢至8時，累計篩驗1098人全數陰性，兩快篩站合計共篩驗1542人，均為陰性，2日早上9時將持續快篩，全力圍堵疫情。

市府表示，經發局接獲衛生局疫調通報後，即刻要求東區十甲旺市場即日起停業3天並由環保局進行清消作業，陸續通知市場攤商、工作人員及鄰近居民快篩，總共篩驗444人（含150個攤商、工作人員403人及附近居民41人），結果全部陰性，宣告快篩任務告一段落，並撤離指揮所。

市府指出，1日上午疫調得知2名確診個案於今年5月底，陸續從俾士麥金邸搬遷至對街的美麗殿社區，為防堵疫情擴散，美麗殿社區快篩站一早就展開快篩，由於人數較多，晚上持續加班篩驗至8時，共篩檢1098人全數陰性，2日早上將持續快篩，呼籲美麗殿社區與俾士麥金邸的住戶配合，一同防堵疫情擴散。

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