　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩檢出爐

▲重症攤商住的美麗殿社區超多移工，市府急籲3000住戶來快篩。（圖／市府提供）

▲重症男子住的美麗殿社區眾多移工，1542人篩檢皆為陰性。（圖／市府提供）

記者許力方、游瓊華／台中報導

台中連6日零確診破功，2日宣布新增2名本土案例，都在十甲旺市場的「阿惠飯.麵」店工作，案15014北區65歲女子和美麗殿社區同住者案14985的72歲男性，他1日病情加重急診後確診，住院插管治療，匡列接觸的麵攤女也確診，由於感染源不明，2人有到市場工作，還從俾士麥金邸社區搬至美麗殿社區，市府緊急加班快篩，截至目前1542人篩檢皆為陰性。

東區十甲旺市場阿惠飯麵攤老闆的員工、親友2人染疫，確診前，65歲女員工和72歲同住男子平時會到幫忙，男子有肺積水、高血壓及心血管慢性病史，平時有呼吸困難及喘的情形，6月21日病情加劇，幾乎在家休息，30日曾到十甲旺市場，但因身體不適僅短暫停留，又搭計程車回家休息。

▲重症攤商住的美麗殿社區超多移工，市府急籲3000住戶來快篩。（圖／市府提供）

▲台中市政府也緊急在北區美麗殿社區設快篩站，並由中國附醫協助幫民眾快篩（圖／中國附醫提供）

▲台中急設2快篩站，加班篩檢1542人。（圖／中國附醫提供）

▲傳有確診個案，台中十甲旺市場攤商一早急快篩：「剉咧等」。（圖／記者游瓊華攝）

▲連6日零確診破功，台中北區社區再傳確診，這市場緊急停業三天。（圖／環保局提供）

▲連6日零確診破功，台中北區社區再傳確診，這市場緊急停業三天。（圖／環保局提供）

▲連6零確診破功，十甲旺市場緊急停業3天。（圖／環保局提供）

一直到7月1日，男子因呼吸喘，在朋友協助下由119救護車送至急診，經PCR檢驗確診，因呼吸越來越困難，電腦斷層發現出現動脈剝離現象，有肺炎，緊急進行插管搶救，住進加護病房治療，為重症病患。因為他已經無法疫調，足跡將由家人、同住女子（案15014）代為說明。

至於65歲女員工於6月28日至7月1日皆有到麵攤工作，她平時和女兒都在麵攤工作，因同住男於7月1日確診，被匡列為接觸者，同一天到醫院PCR採檢確診，確診前沒有任何不適症狀。2人感染源皆不明。

衛生局長曾梓展指出，2名確診個案於今年5月底搬家，陸續從北區俾士麥金邸社區搬至對街的美麗殿社區，搬家期間2社區往返。根據調查，美麗殿共有6棟大樓，共801戶，為台中大型社區之一，流動人口超過3000人，確診者住在B棟，就有250戶共450名住戶，2處加起來共有近千戶、總計2840位人居住，其中有許多外籍移工、幫傭。

市長盧秀燕得知後火速成立前進指揮所，北區、東區各設置1個前進指揮所、2處快篩站，十甲旺市場共篩驗444人皆為陰性，危機暫時解除；美麗殿社區晚間加班篩檢至8時，累計篩驗1098人全數陰性，兩快篩站合計共篩驗1542人，均為陰性，2日早上9時將持續快篩，全力圍堵疫情。

市府表示，經發局接獲衛生局疫調通報後，即刻要求東區十甲旺市場即日起停業3天並由環保局進行清消作業，陸續通知市場攤商、工作人員及鄰近居民快篩，總共篩驗444人（含150個攤商、工作人員403人及附近居民41人），結果全部陰性，宣告快篩任務告一段落，並撤離指揮所。

市府指出，1日上午疫調得知2名確診個案於今年5月底，陸續從俾士麥金邸搬遷至對街的美麗殿社區，為防堵疫情擴散，美麗殿社區快篩站一早就展開快篩，由於人數較多，晚上持續加班篩驗至8時，共篩檢1098人全數陰性，2日早上將持續快篩，呼籲美麗殿社區與俾士麥金邸的住戶配合，一同防堵疫情擴散。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染
LIVE／料理之王2　三搶一席位爭奪賽
台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩
漏網鏡頭／林昶佐被會長飆到失神　他在一旁想插話...四度被打
正妹肉販力挺林昶佐！曬市場「疫苗公文」：難怪他啞口無言
郭台銘採購BNT疫苗有譜！傳永齡基金會、上海復星醫藥已簽署文
環南市場染疫「無症狀多」嚇到柯文哲　萬華將做普篩殲滅黑數

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林俊憲、蔡筱薇引薦尚機公司捐贈防疫物資 黃偉哲感謝公益善舉

台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩檢出爐

台南直播教學點閱破880萬人次　黃偉哲續推暑假客製化線上學習網

工地福利社「不甩三級防疫」群聚內用　竹南8工人無罩喝酒

節水調度克服艱困水情滿足供灌　桃三灌區一期稻作7月中收成

勞動非運動！防疫做家事活動筋骨引發肌腱炎　視訊診療緩解疼痛

愛心送餐挺醫護、員警　梁為超送1200便當

桃園創天下實作競賽　中原大學囊括5獎項！作品聚焦弱勢團體

桃園衛生局抽驗市售飲冰品及涼麵　2件不符規定送辦

花蓮提升果菜畜禽肉品市場防疫能量　第一線652人5日打疫苗

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

謝忻錄影遭「不明力量狠推」跪趴在地　直播傳出怪聲..無尊嚇爆跑去找媽媽XD

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

林俊憲、蔡筱薇引薦尚機公司捐贈防疫物資 黃偉哲感謝公益善舉

台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩檢出爐

台南直播教學點閱破880萬人次　黃偉哲續推暑假客製化線上學習網

工地福利社「不甩三級防疫」群聚內用　竹南8工人無罩喝酒

節水調度克服艱困水情滿足供灌　桃三灌區一期稻作7月中收成

勞動非運動！防疫做家事活動筋骨引發肌腱炎　視訊診療緩解疼痛

愛心送餐挺醫護、員警　梁為超送1200便當

桃園創天下實作競賽　中原大學囊括5獎項！作品聚焦弱勢團體

桃園衛生局抽驗市售飲冰品及涼麵　2件不符規定送辦

花蓮提升果菜畜禽肉品市場防疫能量　第一線652人5日打疫苗

再貴的乳霜也沒用！日本專家曝3種「加速衰老」食物　愛喝飲料也中

美童軍總會與「6萬性侵受害者」和解　擬賠8.5億美元

最凶國文老師「緊身裙露出南半球」　自豪質感辣就是這一味

環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

金管會爭取8萬名金融前線人員「先打疫苗」　發函指揮中心未獲同意！　

蕭亞軒揭開被狗咬傷疤：我不喜歡我這個樣子　復原等5個月陷低潮

林俊憲、蔡筱薇引薦尚機公司捐贈防疫物資 黃偉哲感謝公益善舉

台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩檢出爐

熱狗大陸Long Stay五個月　爆參加男版《乘風破浪的姐姐》

解散多年仍常被問6棒問題！　網好奇「會覺得煩嗎」…小杰吐心聲

地方熱門新聞

鳳山一家四口送隔離「先繳8.4萬」　市府霸氣買單

苗議會開議　20分鐘敲槌散會

台中麵攤2染疫感染源不明　1542人篩檢出爐

店家嘆紓困4.0申辦難　補助房租才有感

苗栗疫情失控喊撤換衛生局長　她哽咽：問心無愧

雲林夜市8條件微解封　西螺東南觀光夜市週日示範

醫事人員綜所稅申報及繳納延至8/2

國民黨南投市長：依黨內機制參選縣長到底

500顆大西瓜遭竊？契作瓜農撒大謊被拆穿

苗縣水庫大進補　將恢復2期稻作

台東「夏雪芒果」產期近尾聲　A級品每公斤200元

台 1 丁線斗南鎮外環道改善完工　正式開通啟用　

救護車秒變產房　男嬰父母送油飯！救護員贈滿月紅包

福利社不甩防疫內用　8人無罩喝酒

更多熱門

相關新聞

環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

環南市場確診41人「不是數字」　黃珊珊：沒有人想讓自己市民染疫　

北市1日起針對批發市場人員進行大規模PCR檢測，今（2）日發現環南市場有41人PCR確診，立即送防疫旅館隔離，市場則在上午7時半封閉清空消毒，預計下周二開市，持PCR陰性證明才可出入。對此，台北市副市長黃珊珊晚間在臉書重申，不會有人想讓自己的市民染疫，41個人，對她來說不是數字，而是她的同胞。

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

環南市場確診「無症狀」多到嚇壞柯文哲　決定萬華大普篩殲滅黑數

環南市場確診「無症狀」多到嚇壞柯文哲　決定萬華大普篩殲滅黑數

自治會長爆氣嗆作秀　趙少康：林昶佐不知民間疾苦

自治會長爆氣嗆作秀　趙少康：林昶佐不知民間疾苦

時力肯定公投延期　喊話修法推不在籍投票

時力肯定公投延期　喊話修法推不在籍投票

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫台中阿惠麵攤十甲旺市場美麗殿

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

今日新增57例本土！北市確診數超越新北

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面