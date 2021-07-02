林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

▲CDC及北市府視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

台北市環南市場爆發群聚感染，指揮中心緊急召開記者會，不料無黨籍立委林昶佐當面吐槽台北市長柯文哲，直指柯文哲的說法是「講廢話」，卻當場遭到環南市長自治會會長怒嗆，身為中正萬華區的立委卻從未關心市場，「你有替在地發言過嗎」。

因應台北市環南市場疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自上陣，2日上午在環南市場大門口緊急召開記者會，與會者包括柯文哲、台北市副市長黃珊珊、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花等人。

林昶佐表示，過去幾個禮拜以來，他多次與衛福部長陳時中保持聯繫，希望盡快成立聯合指揮所，「今天終於進駐，我是覺得已經慢了」，而慢的原因外界很清楚，這段期間的疫情是下降還是繼續延燒，大家也應該都很清楚。

林昶佐吐槽，柯文哲的講法他不是很同意，因為很多其實是防疫常識，「有些人聽起來甚至覺得是廢話」，例如柯文哲聲稱環南市場人員複雜、沒有辦法做篩檢，「現在還不是PCR在做篩檢」。

林昶佐強調，他不是要在這邊發脾氣，只是對於在地人來講，很多工作都是一個月前就可以做的。

不過，林昶佐此番言論，也當場遭到環南市場自治會會長怒嗆，「你是中正萬華區的立委，你從以前到現在，有替在地百姓發言過嗎？」、「沒有啊！枉費我在挺你。騙肖！給人吐槽而已」、「你有來環南市場關心過嗎？選舉時來幾次，以前有來關心過嗎」，陳吉仲也趕緊安撫會長情緒。