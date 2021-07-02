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快訊／公投延至12／18　總統府：尊重中選會獨立行使職權

▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全台三級警戒持續至7月12日，中選會2日決定，將原定8月28日舉辦的公投延後至12月18日舉行。對此，總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府尊重中選會作為獨立機關，獨立行使職權所做出之決議。

此次公投案分別為「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」，不過受到疫情影響，中選會2日決議展延公投投票日期。

中選會指出，8月28日舉行投票，超過1980萬投票權人將於遍佈全國1萬7479個投票所進行投票，選務機關所招募的投開票所工作人員則將近27萬人。選務工作繁瑣，除需動員相當人力外，亦需歴經相當時間籌備辦理。

中選會表示，然而，新冠疫情在5月間轉劇，中央流行疫情指揮中心於5月11日宣布全國進入二級警戒，又於5月15日提升雙北市為三級警戒進而擴及全國，日前復延長至7月12日；除禁止室內5人室外10人以上之聚會外，並關閉校園、社區活動中心和宮廟教會等場所，選務工作亦受到嚴重影響與延遲。

中選會拍板延期公投5大理由：

1.《公投法準用選罷法》第60條規定，全國約27萬投開票所工作人員都應接受選舉委員會所辦之講習。此項講習活動平均每場次超過200人參加，人數眾多，顯逾現階段中央流行疫情指揮中心的防疫指引而無法辦理。

2. 投開票所工作人員負責查驗投票權人身分、發放公投票、協助投票、維持秩序及辦理防疫事務等，與投票權人密切接觸，容易成為病毒傳播的破口。因此，地方選舉委員會反應，盼選務人員能優先施打疫苗，否則將引發辭退潮。

3.選舉業務龐雜繁複，多靠地方政府兼辦協助，而各地方政府現在無不傾全力辦理各項防疫工作，公所人力相當吃緊，實無暇再兼顧選務。

4.投開票所場地洽借困難。本次公投全國預定設置1萬7479個投票所，其中全國中小學校教室佔44％，依第三級疫情警戒標準及防疫措施規定，全國中小學校園停止對外開放，縱日後調降疫情警戒標準，全國中小學校園於第二級警戒期間仍停止對外開放，勢必無法提供設置投票所。

5.又諸多媒體報導與研究顯示，在國外各種節慶活動人流群聚之後，往往引發疫情升溫。鑒於公投日為全國近期最大規模人流移動與群聚活動，值此疫情蔓延之際，允宜避免因群聚造成疫情爆發之嚴重後果。

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