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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力肯定中選會延緩辦理公投　喊話修法推動不在籍投票

▲▼中選會李進勇。（圖／中選會提供）

▲中選會主委李進勇。（圖／中選會提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全台三級警戒持續至7月12日，中選會2日決定，將原定8月28日舉辦的公投延後至12月18日舉行。對此，時代力量表示肯定，也要求中選會盡速推動《公民投票法》第 25條不在籍投票等相關修法，並且建置電子投票系統。

8月28日原預計有4項公投案登場，分別為「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。中選會2日下午表示，為確保公民投票權利，維護全民防疫之成果，考量政府提高全民施打疫苗覆蓋率的時程，及選務作業調整所需時間，改定投票日為12月18日。

時代力量表示，對於中選會徵詢與參照疫情指揮中心對於疫情發展與防疫警戒規範相關專業建議，正視台灣目前的疫情現況，及時做出公投延緩辦理之慎重決定，時代力量給予肯定。

時代力量說，即使《公民投票法》第24條準用《公職人員選舉罷免法》相關規定，但《公民投票法》第23條嚴格綁定公投確切投票日，其規範仍需要儘速修法，希望執政黨勇於面對2019年主導修法造成投票日過於僵化，朝野應共同修法徹底解決公投日期僵硬無調整空間的問題。

時代力量認為，本次疫情除了凸顯《公投法》第23條的公投日期過於僵化，無法因應重大緊急事件的問題，同時也應盡速推動《公投法》第 25條不在籍投票相關修法，並且建置電子投票系統。

針對電子投票系統，時代力量也提及，中選會主委李進勇去年說過，選務電子化是重要方向，第一步是公投的電子連署，立法院曾多次要求中選會規劃電子投票，中選會在2018年建置完系統後，表示需要更多討論跟準備，便無實質進度。

時代力量說明，中選會去年5月就已將不在籍投票相關修正草案送至行政院，時代力量要求行政院盡速將草案送交至立法院審議，讓朝野各黨盡速修法，同時也要求中選會應將電子投票系統建置到位，不要一再拖延。

時代力量提醒，雖然公投延期至12月18日，但台灣目前仍面臨疫苗數量不足、疫苗施打率過低，多數國人未能在短時間內受到疫苗保護的問題，中選會與指揮中心仍要應及早規範選務、投票，以及防疫指引等完整公投配套措施，以確保疫情不會因為舉辦公投而出現疫情傳播的風險。

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