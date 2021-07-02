漏網鏡頭／林昶佐被會長飆到失神　他在一旁想插話...四度被打斷

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台北市環南市場2日爆出41人確診，衛福部長陳時中緊急偕同農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花等人，與市長柯文哲一同視察；沒想到林昶佐卻被攤販代表、環南市場自治會長林勝東怒飆，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？」站在林昶佐旁邊的陳吉仲見狀後，趕緊也拿麥安撫，強調中央、北市府攜手合作。

還原火爆記者會現場，林勝東的發言與批評像連珠砲式的猛攻，林昶佐兩度想切入都被打斷，遭網友形容眼神呆住，只說了兩句總共10個字：「會長…」、「會長…我…你不要這樣…」，絲毫沒有還擊的空間。

眼看情勢失控，站在林昶佐旁邊的陳吉仲，也趕緊拿麥安撫林勝東，強調中央、北市府攜手合作，「會長…等一下…我們今天是中央跟…」；但陳吉仲幾乎也沒有任何介入的空間，四度被林勝東直接狠狠打斷。

以下為完整對話逐字內容

會長：立委啊立委，你中正艋舺區…你…你從疫情到現在，你有替我們中正艋舺區的百姓發言嗎？有嗎？

林昶佐：會長...

會長：沒有嘛！

林昶佐：會長…我…你不要這樣…

會長：沒有嘛！枉費我那麼挺你！

會長：你騙誰啊！

陳吉仲：會長…

會長：你只會吐槽而已嘛！

陳吉仲：會長…那個…

會長：要我（站出來）吐槽你！

陳吉仲：會長…等一下…我們今天是中央跟…

會長：你有來，你有來環南市場關心一下嘛？有嗎？

會長：你選舉一次來幾次（環南市場）你以前有來環南市場關心我們？

陳吉仲：會長…我們大家那個啦…我想今天是…

會長：枉費我那麼挺你（林昶佐）啦！

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