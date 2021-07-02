持刀男威嚇乘客及小學生　巴黎警方勸阻無效5槍斃了他

實習記者陳培鈞／綜合報導

法國巴黎的埃爾蒙歐邦（Ermont-Eaubonne）車站週三下午發生一起意外，一名36歲的海地裔男子先是持刀對月台乘客揮舞，接著在車站外持刀恐嚇小學生，警方屢勸無果後，對他連開5槍，男子當場身亡，當地教育機構也計畫替學生開設心理諮詢小組，幫助學生說出想法。

綜合外媒報導，事件發生在當地時間下午3點45分，這名36歲的海地裔男子對月台上的乘客揮舞著武器，並被鐵路警察追捕，他發現後即步行出車站，在當地娛樂中心附近的人行道上，遇到一群學生和2名陪同人員共13人。

▲海地裔的36歲男子持刀威脅小學生。（圖／擷取自youtube）

目擊者指出，該名男子對小學生們產生極大威脅，起初以為雙方在爭吵，但孩子們的尖叫聲越來越大，他隨即下樓查看，還聽到巨響，到達現場時，就看到該名男子倒在路上。

警方表示，該男子威脅，如果不讓他和孩子待著，他就會去追捕孩子，過程中他還向孩子們揮刀，勸阻無效之下，才會向他開槍；該男子有15項的犯罪前科，大部分是暴力行為，追捕過程沒有學生受傷。事後，當地教育機構隨即組織心理諮詢小組，協助受害學生說出心中想法，所幸學生們的情緒都很穩定，也願意表達內心感受。