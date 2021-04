巴黎市容現況曝！廢棄物、人類躺滿整條街　市民發起PO照怒罵市長

▲巴黎市中心髒亂隨處可見。(圖/翻攝自推特「@LesPlumes75/@NiniToroja」)

記者張靖榕/綜合外電報導

巴黎在許多人認知中是浪漫時尚,偶有人抱怨市區很臭;然而最近的狀況變得極為慘不忍睹,社群網站上紛紛流傳各種市區髒亂的景象,不只整條街被堆滿垃圾,連年輕人也在街上搭帳篷睡覺,情況之驚駭讓許多網友都看不下去。

過去一個周末推特的標籤「#SaccageParis」變得非常火紅,意指「垃圾巴黎」,網友們會在各自的貼文中標註該標籤,然後附上一張至數張的巴黎路上觀察照片,畫面所見幾乎是一團糟,在歷史街區的道路上堆滿床墊、紙箱和各式廢棄物,連店家和住家門前也難逃被大型廢棄物擋道的命運。

Un média australien : "The issue of sanitation and cleanliness in Paris threatens to undermine her [Anne Hidalgo] position and future political aspirations." #saccageparis #saccageaparis https://t.co/pkm2BtzuiJ

另一張照片顯示,就人行道上,沒有任何垃圾桶與舊衣回收箱在附近,卻能看見一坨衣服山就堆在人行道上,還有木片和黑色垃圾袋,裡面滿滿都是廢棄物。連通往河道的階梯也布滿垃圾,幾乎是只有有地方垃圾就不會放過,而這全是一個個人為棄置的東西。

two days ago in the 17th district near the Batignolles district, the garbage collectors did not come in all the streets. Lots of garbages were left outside for almost two days with the wind ...#saccageparis pic.twitter.com/A4y8F0gGVr