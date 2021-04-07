巴黎市容現況曝！廢棄物、人類躺滿整條街　市民發起PO照怒罵市長

▲巴黎市中心髒亂隨處可見。（圖／翻攝自推特「@LesPlumes75／@NiniToroja」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴黎在許多人認知中是浪漫時尚，偶有人抱怨市區很臭；然而最近的狀況變得極為慘不忍睹，社群網站上紛紛流傳各種市區髒亂的景象，不只整條街被堆滿垃圾，連年輕人也在街上搭帳篷睡覺，情況之驚駭讓許多網友都看不下去。

過去一個周末推特的標籤「#SaccageParis」變得非常火紅，意指「垃圾巴黎」，網友們會在各自的貼文中標註該標籤，然後附上一張至數張的巴黎路上觀察照片，畫面所見幾乎是一團糟，在歷史街區的道路上堆滿床墊、紙箱和各式廢棄物，連店家和住家門前也難逃被大型廢棄物擋道的命運。

Un média australien :



"The issue of sanitation and cleanliness in Paris threatens to undermine her [Anne Hidalgo] position and future political aspirations."#saccageparis #saccageaparis https://t.co/pkm2BtzuiJ — JDSE (@JCQDSE) April 6, 2021

另一張照片顯示，就人行道上，沒有任何垃圾桶與舊衣回收箱在附近，卻能看見一坨衣服山就堆在人行道上，還有木片和黑色垃圾袋，裡面滿滿都是廢棄物。連通往河道的階梯也布滿垃圾，幾乎是只有有地方垃圾就不會放過，而這全是一個個人為棄置的東西。

two days ago in the 17th district near the Batignolles district, the garbage collectors did not come in all the streets. Lots of garbages were left outside for almost two days with the wind ...#saccageparis pic.twitter.com/A4y8F0gGVr

其中一張「最具代表性」的照片，畫面中視一條常常得道路，而垃圾就依靠兩旁噴滿街頭塗鴉的高牆一路向上堆，綿延整條道路，甚至還有廢棄的廂型車。在那裡，人反而才是多餘的。

事實上這項「運動」是由一個匿名帳號「Paris Propne」所發起，宗旨是表達市民對巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）的不滿，認為她「放棄了整座城市」。

伊達爾戈是巴黎第一位女市長，去年競選連任成功，今年卻讓巴黎人覺得自己被拋棄了。她的對手勒龐（Marine Le Pen）很快出聲譴責她的不負責任，「粉碎了愛好巴黎人士的心」。

作為回應，巴黎市議會卻將矛頭指向了疫情，指出疫情期間街頭清潔人員急遽減少了10％，是市容髒亂的主因，「就是法國所有城市一樣，巴黎正面臨不文明的行為，以及公共空間處理失常的問題。」

不過憤怒的巴黎人並不吃這一套，他們指責巴黎市容的頹敗早在疫情前就已經有目共睹，仍認為市長和市議會嚴重虧欠市民一個公道。

