戴上蘭姿口罩秒變巴黎潮人！精品時尚圖案吸睛　限時預購再送OPEN POINT點數

▲法國精品蘭姿推出兩款時尚棉布口罩，台灣自5/1起預售，同步巴黎潮流。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

因為新冠肺炎疫情不少人培養出良好的衛生習慣，像是口罩變成出門必需品，針對疫情、空汙、廢氣和塵霾等情境，民眾開始懂得使用不同性質的口罩應對；除了實用之外，天天配戴口罩因為佔據了大部分的臉，讓人第一眼就注意到，更成為了造型達人們看重的時尚配件。以精緻皮具深受貴族及名流喜愛的法國精品品牌LANCEL蘭姿，百年來一直順應時勢，並以創新哲學打造符合消費者當下需要的商品，在這波疫情期間也跨界推出品牌棉布口罩，有代表巴黎花都的繽紛圖案以及專為台灣設計的海軍藍限定款，一年四季不論正裝或休閒風格都非常好搭配，讓人輕鬆晉身時尚潮人。

▲口罩不只是實用工具，更是穿搭高手喜愛的時尚配件。

天天戴一般素色口罩看了好膩，特殊花紋雖然新奇但卻容易跟穿搭格格不入，蘭姿因此設計出代表官方形象的「花綻巴黎」經典款式口罩，紅色系如花綻放的圖案帶有濃濃的花都巴黎春天意境，穿上素雅或春夏流行的碎花洋裝，再戴上口罩，俏麗佳人造型簡單搞定，彷彿人就走在巴黎街頭，超級時尚！此外，蘭姿還特別為台灣設計了「藍之蘭姿」限定款，底色為經典海軍藍，壓上近年風靡時尚圈的滿版LOGO文字樣式，顏色沉穩優雅並象徵著海島性格的台灣精神，全球獨家在台販售，一戴上高級感立刻上身。

▲蘭姿設計「花綻巴黎」 （上圖）與專屬台灣的「藍之蘭姿」限定款口罩，經典的紅、藍色系百搭各種造型。

不只造型滿分，蘭姿棉布口罩更採用今年於巴黎春夏時裝週SS21 FW Paris大量曝光的嶄新剪裁設計，在不減少防護效果的前提下提高口鼻呼吸空間，一整天配戴活動，不再老是覺得呼吸不順、氣喘吁吁。長時間戴口罩，掛繩勾得耳朵好痛怎麼辦？蘭姿棉布口罩特別設計耳掛繩調節鈕，能針對每個人不同的臉型大小調整到最適合的狀態，兼顧防護與舒適。另外，口罩純棉內裡的舒服親膚感，讓人不擔心因摩擦傷害到臉部柔嫩肌膚；口罩外層以聚酯纖維製成，不易皺摺縮水，搭配鮮艷花色，有了機能性更提升美觀度；中間夾層空間則是提供可替換的拋棄式濾片，三層不織布材質雖非醫療防疫等級，但仍強化過濾密度，增加對塵霾及空污的防護。

▲耳掛繩調節鈕能依照臉型大小調整到最舒服的狀態，不怕口罩戴一整天耳朵痛。

儘管新冠肺炎疫情至今仍持續影響全球，但疫情總會過去，人們將留下的是更加全面的衛生防護知識，而實用的棉布口罩也可以繼續因應生活中的眾多場合，留下時尚之美。想讓自己走在路上回頭率爆增，就入手能展現法式浪漫的蘭姿棉布口罩吧。自5/1的上午11：00起，可在統一超商的OPEN POINT APP預訂蘭姿系列口罩商品，同步歐洲新品預購價只要新台幣1,190元，而且至5/9止為了慶祝母親節，只要買就送OPEN POINT點數200點，每款各限量送1,000份，5/10起至6/23即維持原價販售，擁有空運直輸優雅時尚與實用機能的精品口罩，又能額外累計點數，大好機會錯過可惜。

▲蘭姿口罩兼具美觀和實用，送禮自用皆合適，首波預購還送OPEN POINT點數。