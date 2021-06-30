沒有人是局外人！　高虹安捐贈防護衣給雙北第一線防疫人員

▲立委高虹安。（圖／翻攝自高虹安臉書）



記者杜冠霖／台北報導

新冠疫情持續延燒，為幫助第一線醫護和社福人員，民眾黨立委高虹安今（30日）捐贈醫療等級P1隔離衣各500件給新北市社會局到宅快篩隊以及台北社會局萬華社會福利服務中心。高虹安表示，疫情中沒有人是局外人，「必須團結一心才能戰勝病毒！」

高虹安捐贈醫療等級P1隔離衣500件給新北快篩隊和北市萬華社福中心，她表示，這次疫情的衝擊，讓處於社會底層的弱勢族群情況更加嚴峻，第一線服務的社福人員雖然非醫護人員，但也有必要保障他們執勤安全上的必要性，疫情不能打斷本來就要提供的社會福利照顧，希望這次的防疫物資捐贈能給他們實質上的幫助。

高虹安指出，由民間企業協助捐贈物資提供前線防疫同仁支援，代表的是社會上下一心，疫情嚴峻的當下，台北市與新北市不論在地緣關係或是民生活動上都密不可分，「如果要戰勝疫情、清零病毒，還是需要雙北市共同攜手努力，方能讓民眾趕緊恢復到原來的生活。」

萬華社福中心由主任謝麗華代表受贈，她表示，第一線社福從業人員，在疫情延燒當下，仍不斷工作提供弱勢者服務，有了這些防護衣，讓面臨感染高風險的工作同仁多了一份保障，不讓疫情中斷照顧弱勢族群需要的服務。

代表受贈的新北市社會局副局長許秀能則說，到宅快篩隊是全國首創，讓專業的醫療團隊到府去位那些行動不方便的長者及弱者提供專業服務，醫護同仁暴露感染的風險很大，隔離防護衣這類的醫療耗材消耗又特別快，有了這些醫療等級P1的防護衣物資捐助，能提供前線同仁安心防疫的後盾。

▼立委高虹安捐贈500件隔離衣給台北萬華社福中心以及新北市快篩隊。（圖／高虹安辦公室提供）

