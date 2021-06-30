皇家傳承與芸彰牧場聯手挺醫護　贈送醫院450份牛肉麵即食包

▲皇家傳承與芸彰牧場聯手挺醫護，贈送450份牛肉麵即食包到醫院。（圖／一級嘴砲技術士提供）

記者黃士原／台北報導

在疫情嚴峻時刻，站在防疫最前線的醫護人員，始終日以繼夜堅守在崗位上保護大家的健康安全，臉書粉專「一級嘴砲技術士」版主自掏腰包聯手皇家傳承牛肉麵與芸彰牧場，為第一線醫護人特別開生產線特製牛肉麵即食包，讓醫護人員在辛苦工作值班之餘，也能享用一份宛如現煮、熱騰騰的台灣好牛冠軍牛肉麵。

這次跨界合作業者的皇家傳承牛肉麵曾四度獲得台北牛肉麵節冠軍，不僅有符合法規標準的中央廚房，也研發過各種不同口味的牛肉麵調理包；而提供台灣優質國產牛肉的芸彰牧場，是台灣知名的肉牛生產牧場，除了率先引進安格斯牛在台飼養外，同時也是國內首度培育台灣和牛的畜牧業者，所培育的「憨吉牛」在市場造成搶購。

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▲皇家傳承牛肉麵曾四度獲得台北牛肉麵節冠軍，不僅有符合法規標準的中央廚房，也研發過各種不同口味的牛肉麵調理包。（圖／一級嘴砲技術士提供）

這批由「皇家傳承ｘ芸彰牧場」聯手合作的台灣牛肉麵即食包，是為了雙北第一線醫護人特別開生產線特製的，並未在市場上販售，紅燒湯頭香醇而不油膩，即食包還保留著湯頭的濃郁味道，搭配肉質鮮嫩、油花分布均勻的國產牛肉，以及帶有嚼勁的麵條，只需隔水或微波加熱即可食用，讓醫護人員在辛勞守護患者的當下，除了眾多的乾糧與便當以外，也能夠輕鬆方便享用台灣牛肉麵，暖心也暖胃。

▲「皇家傳承ｘ芸彰牧場」聯手合作的台灣牛肉麵即食包只需隔水或微波加熱即可食用。（圖／一級嘴砲技術士提供）

這次牛肉麵捐贈，受贈單位除了國軍三軍總醫院150份直送以外，新北市長侯友宜也協助透過新北市衛生局，將300份牛肉麵即食包轉送到多個醫療重點醫院，讓餐飲業者與國內畜牧業者的愛心擴散。