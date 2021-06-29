企業挺雙北警消防疫　捐6萬個口罩與防護衣加強防禦

▲新北市不動產仲介公會、新北市租賃住宅服務商業同業公會，共同捐贈六萬個口罩與兩千件防護衣給新北消防局與警察局。

圖、文／東森房屋提供

疫情延燒，疫情重災區的新北市，警消在這段期間，一共尋回814位確診失聯者，第一線人員持續暴露在風險之下，為讓員警安心執勤，新北市不動產仲介公會、新北市租賃住宅服務商業同業公會，共同捐贈六萬個口罩與兩千件防護衣給新北消防局與警察局，提供基層員警防護。

▲新北市不動產仲介公會理事長暨森房屋新莊副都心加盟店店東林平川代表接受感謝狀。

新北市不動產仲介公會理事長林平川，同時也是東森房屋新莊副都心加盟店的店東，他表示，由於開立的加盟店對面就是消防局，在疫情期間，每天都有救護車緊急出動的聲音，讓人很擔心這麼大量的案例，第一線人員的防護措施是否足夠，跟新北仲介公會的同仁緊急討論後，基於本會愛鄉愛土、回饋社會的信念，希望能讓第一線防疫警、消人員，能有更多一層保障，共同守護市民安全，經詢問市府警、消單位實際需求之物資，所以進行本次捐贈。

▲東森房屋新莊副都心加盟店店東林平川時常參與公益活動。

新北市警察局由局長黃宗仁親自接受捐贈物資，副局長黃勢清受訪表示，疫情來勢洶洶，光新北市就有6300人染疫，有400多個員警進行自主管理，25名員警確診，在印度變種病毒來襲下，員警們都處於超高壓狀態，壟罩在染疫風險中，雖經新北市府補充防疫設備，但對一線人員來說，事實上防疫物資永遠都不夠，非常感謝今日企業的捐贈，也呼籲新北市民盡量低度活動，才能有效減少員警的壓力。

▲新北市警察局由局長黃宗仁親自接受捐贈物資。

新北市消防局則由主任秘書陳國忠代表受贈，股長鄭世裕受訪時說，目前消防局防疫物資雖有一定的儲備量，但因為消防人員一旦接觸疑似染疫人員，使用的防護設備都需要汰換，在新北疫情嚴重的情況下，防護設備用量很大，目前應還可使用兩個月，但若疫情持續嚴峻，防護物資依然需要時時補充。

共同參與本次捐贈的新北市租賃住宅服務商業同業公會朱大川理事長表示，感謝林平川理事長的邀請，一起來做好事情，新北市這一波疫情太過嚴重，需要產業界出面力挺第一線人員，也需要民眾確實做好防疫，共同挺過一關。