環南市場群聚影響7／12解封？　陳時中：很難估計牽涉範圍有多大

記者嚴云岑／台北報導

環南市場多人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日宣布與台北市成立聯合前進指揮所，並且下午發佈警示警訊。對於環南市場群聚是否影響7/12解封？陳時中表示，還有很多事要準備，積極處理好北農問題是要務，現在很難估計牽涉範圍有多大，會像處理屏東爆發Delta病毒依樣，一圈圈做好。

指揮中心表示，將於今日針對6月8日起，曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊。

陳時中昨表示，對於警戒降級的規劃，是朝向「開放後發生疫情如何即時因應」，因此在這段時間，會訂定各個行業的指引，讓在平常人員管理、人流上班與健康監測、環境清消都能達到一定標準，以利開放後出現疫情有辦法快速因應。

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陳時中解釋，餐廳、夜市等開放後一定要採梅花座，維持人與人的距離，餐廳是物理性間隔，需要做好內部管理與監控，以及對於內部員工與顧客實聯制聯繫方式。夜市的物理區隔比較少，也有一些相通，因此細節會與市場指引比較相似一點，一但有一攤發生狀況，周圍攤位就要被居隔，會要求夜市自治會建立好名單與聯絡系統，才能及時隔離阻絕傳播。

陳時中另提到，疫情目前看起來是穩定，但到底要不要降級，還是要看整體疫情是否能掌握。像是最近幾個比較大案子如北農與環南市場，也都開始做採檢，屏東案子也沒有外擴，對社會威脅也沒這麼大，但每個人都要做好準備。