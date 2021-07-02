英國公衛署：65歲以上族群接種2劑AZ疫苗「預防死亡效力高達94%」

▲英國報告指出，65歲及以上的族群施打2劑AZ疫苗後，預防死亡率高達94%。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉睿涵／編譯

英國公共衛生署（PHE）在7月1日公佈了一份真實世界的每週監測報告指出，65歲及以上的族群施打2劑AZ疫苗後，防止死亡的效力高達94%。

據路透社報導，PHE分析了英國變種病毒（Alpha）在國內流行期間的數據發現，65歲以上的族群在接種2劑AZ疫苗後，對於預防死亡的效力高達94%。PHE的初期報告還發現，在40歲以下的人群中，施打1劑輝瑞疫苗的效力為61%，莫德納則為72%。

儘管現在英國的主要流行病毒株已被印度變種病毒（Delta）所取代，而PHE暫時也還未取得相關數據，但PHE的流行病學顧問伯納爾（Jamie Lopez Bernal）認為，「這些數據讓我們更加相信，疫苗對所有年齡層都能提供高水準的保護力。」

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