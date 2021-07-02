台 1 丁線斗南鎮外環道改善完工　正式開通啟用　

▲雲林縣警察局亦呼籲用路人，應遵守交通規則及號誌，執法單位亦會加強輔導取締，請用路人依據號誌行駛，以維交通安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「斗南鎮東外環與台 1 丁線交叉路口改善工程」，於去2020年12月動土開工，於昨日下午首開放通車，便利斗六往來斗南之交通，今(2)日縣長張麗善陪同蔡東富議員、斗南鎮沈暉勛鎮長至現場瞭解通行狀況。

斗南鎮東外環（新生二路）已新闢拓寬完成已久，原路口為實體區隔，由台1丁線往斗南後站方向行駛，須繞行橋下涵洞後再轉入新生二路，該繞行路線鄰近民房且道路狹小，對於車輛行駛極為不便，另，自新生二路往前站新光里方向，須匯入台1丁線主車道後再於前方路口迴轉，易發生擦撞車禍，長年造成地方交通困擾。

雲林縣長張麗善表示，現今終於打通T字路口，預計對斗南地區長期發展有所助益，由於該路口緊鄰新光陸橋的抬升段，加上交叉主要幹道，縣府謹慎規劃，除工程外，亦採用多時相的號誌控管，加上執法設施提醒用路人減速慢行，也呼籲駕駛人勿貪快強行。

雲林縣政府指出，在5月時邀請中華民國交通工程技師公會、與各相關單位辦理多次履勘改善及測試，確保安全無虞後開放通車。而新路口開放通行影響民眾原本用路習慣，雲林縣警察局亦呼籲用路人，應遵守交通規則及號誌，執法單位亦會加強輔導取締，請用路人依據號誌行駛，以維交通安全。

▲今日縣長張麗善陪同蔡東富議員、斗南鎮沈暉勛鎮長至斗南鎮東外環與台 1 丁線交叉路口現場瞭解通行狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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