雲林果菜批發市場2843人7／1接種　快篩367位均陰性

▲雲林縣長張麗善表示，雲林縣轄內本土累積確診21例，其中已有18人治癒解除隔離，尚有2人分別於若瑟醫院及中國醫藥大學北港附設醫院接受治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今(30)日下午3點由雲林縣長張麗善主持線上直播記者會，除說明雲林縣確診個案治療情況及逃逸移工間接接觸屏東確診者一案之處置外，也由台大雲林分院感染科主任說明Delta病毒症狀；農業處長則以北農、環南市場確診案，雲林縣應對措施作說明。

雲林縣長張麗善表示，今日全國新增本土55例，雲林縣無新增確診個案，縣轄內本土累積確診21例，其中已有18人治癒解除隔離，尚有2人分別於若瑟醫院及中國醫藥大學北港附設醫院接受治療。另二崙鄉一名逃逸移工曾與確診者間接接觸，經PCR篩檢為陰性，6月27日已入住防疫旅館，6月28日由移民署雲林專勤隊收容，進行隔離檢疫14天，並針對租屋屋主一家5人採檢（皆為陰性）。

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▲臺大雲林分院感染科主任林綺英說明，國內出現的英國變異株(Alpha)和印度變異株(Delta)在感染後的症狀有部分差異，以發燒、咳嗽與喉嚨痛為最主要症狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

COVID-19疫苗施打狀況，縣長張麗善表示，根據衛生局統計截至6月29日止，雲林縣已有5萬多人完成第一劑AZ疫苗接種、2千多人完成第一劑莫德納疫苗接種。指揮中心所公告莫德納疫苗第一階段分配數量，雲林縣第一梯次將獲配1萬6,800劑，預計於7月1日起開放第1類至第8類對象接種以及莫德納疫苗的第二劑接種，7月2日將於各鄉鎮市展開第4波COVID-19疫苗快打。

有關Delta病毒症狀臺大醫院雲林分院感染科林綺英主任說明，目前新冠病毒主要有4種變異株，分別為英國、南非、巴西及印度變異株，其中國內出現的英國變異株(Alpha)和印度變異株(Delta)在感染後的症狀有部分差異，以發燒、咳嗽與喉嚨痛為最主要症狀；在家戶傳播率上，印度變異株(Delta)12%比英國變異株(Alpha)8.6%還要高。

▲農業處長吳芳銘指出，農產市場人員部分，批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場高風險族群快篩367人結果均為陰性，其中總計共有323人完成疫苗接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因應北農、環南市場確診案，雲林尤其為國內農產著要產地，農業處長吳芳銘指出，在疫情期間，全縣所有蔬果包裝業者，從蔬菜採收到包裝集貨過程均確實執行清潔消毒作業，縣府亦積極輔導加強相關防疫措施；人員部分，批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場高風險族群快篩367人結果均為陰性，其中總計共有323人完成疫苗接種。

縣長張麗善進一步說明，預計於7月1日起，雲林縣內各批發市場、屠宰場等相關從業人員2,843人(另貨運司機約40人正造冊中)將納入疫苗優先施打對象，請列冊人員依通知時間盡速前往施打，以維持民生需求供應正常。

▲雲林縣COVID-19疫苗29日公布使用與剩餘量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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