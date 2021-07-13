超商開放「預約打疫苗」！登記流程一次看　加碼指定商品75折優惠

▲萊爾富開放COVID-19公費疫苗預約，完成預約後可以得到一張小白單，購買指定商品可享優惠。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

預約打疫苗變更方便了！全台萊爾富門市即日起開放「COVID-19公費疫苗預約」，只要有收到1922簡訊通知並符合預約資格的民眾，即可持健保卡到萊爾富Life-ET機台進行登記，民眾預約完成後還會得到1張小白單，購買指定商品還可享優惠。另外，7-11門市也於即日起開放疫苗預約，最快5步驟即可完成。

全台萊爾富門市即日起至7月15日下午5點前開放「COVID-19公費疫苗預約」，民眾須先於官方指定的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」進行意願登記，收到簡訊通知者即可到超商進行下一步預約接種。

收到簡訊後可持健保卡到萊爾富Life-ET機台，於首頁點選「COVID-19公費疫苗預約」，進入疫苗預約流程圖，閱讀預約注意事項，點選同意，於機台下方插入健保卡進行認證，並點選「已插入健保卡並同意」的按鈕，再輸入手機號碼後點選確認輸入按鈕，即可快速選擇預約地點和預約時段，並再次插入健保卡進行認證確認，最後就可拿到一張疫苗預約收據的小白單，民眾就可於指定預約時間，前往預約地點完成COVID-19公費疫苗接種。

完成萊爾富疫苗預約後可獲得一張小白單，即可領到「預約疫苗 防疫大補帖」指定商品優惠，包含特選嫩肩牛排120g特價79元、林鳳營936ml鮮乳特價79元等，8月31日前兌換，可享指定商品最低75折起。

▲5步驟就能完成疫苗預約。（圖／7-11提供）

另外，即日起至7月15日下午5時止，符合接種疫苗資格之民眾可持健保卡至全台7-11門市完成疫苗預約，預約流程僅需「5步驟」，首先先到ibon機台首頁點選「COVID-19公費疫苗預約專區」，接著插入健保卡檢視資格，再來輸入個人手機號碼，緊接著就可選擇預約注射地點、時間，最後核對資料並完成確認即完成預約。

完成疫苗預約後還可以獲得1張專屬優惠小白單，7月27日前凡持小白單享4大類別、超過40款商品享超值優惠，包括有洗髮乳、護髮油買1送1等，或是任選指定商品2件49元、59元等折扣。