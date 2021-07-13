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4大超商可「預約疫苗」！還送百元購物金　咖啡第2杯0元

▲▼民眾可至7-11預約打疫苗。（圖／業者提供）

▲即日起限時3天民眾可至超商預約打疫苗。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

行政院「COVID-19公費疫苗預約平台」首輪將在7月16日正式開打，即日起至15日下午5時止開放有收到簡訊通知之符合資格民眾「預約打疫苗」，除可透過指定網站或健保快易通預約外，也提供超商、藥局、衛生所插健保卡完成預約。《ETtoday新聞雲》整理4大超商「預約流程」，提供民眾參考，加碼還可領指定優惠，包括百元購物金、大杯美式或拿鐵第2杯0元喝及指定商品買1送1等。

▲▼民眾可至全家預約打疫苗。（圖／業者提供）

▲4大超商預約打疫苗流程、優惠一次看。

●7-11
符合首輪接種疫苗資格者可持健保卡至全台7-11門市完成疫苗預約，預約流程僅需「5步驟」，首先先到ibon機台首頁點選「COVID-19公費疫苗預約專區」，接著插入健保卡檢視資格，再來輸入個人手機號碼，緊接著就可選擇預約注射地點、時間，最後核對資料並完成確認，即可獲得1張專屬小白單完成預約。

凡選擇7-11預約施打疫苗者，7月27日前凡持小白單享4大類別、超過40款商品享超值優惠，包括有洗髮乳、護髮油買1送1等，或是任選指定商品2件49元、59元等折扣。

●全家
收到簡訊通知可打疫苗者可持健保卡至全台全家門市完成疫苗預約，預約流程依序為至FamiPort機台點選疫苗預約專區確認預約條款後插入健保卡，接著輸入電話號碼後，再選定預約院所、預約日期及時段，最後列印預約確認單據，同樣「5步驟」即可完成預約。

凡選擇全家預約施打疫苗者，可憑優惠單享「大杯經典美式、拿鐵同品項第2杯0元」，另外加碼送100元購物金， 提醒咖啡7月25日前須兌換完畢，購物金須消費滿500元才能使用，同樣7月25日前須使用完。

●萊爾富
收到簡訊通知符合預約疫苗資格者可持健保卡至全台萊爾富門市完成疫苗預約，於Life-ET機台首頁點選「COVID-19公費疫苗預約」，進入後閱讀預約注意事項點選同意，再插入健保卡進行認證，接著輸入手機號碼，再來可選擇預約地點、時段，並再次插入健保卡進行認證確認，最後即可獲得1張疫苗預約收據小白單完成預約。凡選擇萊爾富預約施打疫苗者，至8月31日前享指定商品優惠最低75折起。

●OK mart
收到簡訊收符合打疫苗資格者可持健保卡至全台OK mart門市完成疫苗預約，先於OKgo機台點選「COVID-19公費疫苗預約」後閱讀條款並接受，接著插入健保卡再輸入手機號碼，並選定施打疫苗地點及種類，確認後再點選施打日期、時段，最後將獲得1張收據小白單即完成預約。且至8月11日前凡出示疫苗預約小白單即享飯、麵類鮮食現折5元優惠。

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疫苗預約平台預約超商7-11全家萊爾富OK mart

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