快訊／中選會下午宣布公投是否延期　民進黨團先喊「疫情控制後再辦」

▲民進黨團召開「江主席黨內選舉造勢、聯中以疫謀亂」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至7月12日，對於828四大公投是否延期，中選會將在今天下午舉行委員會討論。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳2日表示，民進黨團呼籲8月28日的公投延期，等到台灣將疫情完全控制得宜之後再舉行。

民進黨團2日上午召開「江主席黨內選舉造勢、聯中以疫謀亂」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，民進黨團的立場就是尊重中選會，但是一定要尊重中央流行疫情指揮中心所提的各項疫情發展狀況，到今天為止台灣的疫情仍然非常嚴峻，因此民進黨團呼籲8月28日的公投延期，等到台灣將疫情完全控制得宜後再舉行，但是這絕對不是變相的沒收公投。

黃世杰指出，現行《公民投票法》第24條明訂，有關公投名冊的編造、公告閱覽、更正、投票、開票及有效票、無效票之認定，都準用《公職人員選舉罷免法》的相關規定。

黃世杰說明，《公職人員選舉罷免法》第66條也載明，若選舉投票日、投開票當日發生、或可預見發生天災、其他不可抗力之情事，中選會得改訂投開票日期或場所，相關辦法、法源依據都已經據載，因此並沒有沒收公投的問題，也不會有政治操作的空間。

黃世杰認為，疫情當下各地方政府辦理選務、處理疫情會有相當的衝突，但人民的生命財產權、參政權必須有一定的平衡，接下來在7、8月份最重要的工作，就是擴大疫苗施打率，在這項工作完成之前，任何大型群聚活動都有相當高的風險，因此民進黨團認為公投應該適當延期。

有關在野黨提出不在籍投票的想法，黃世杰則說，不在籍投票還有很多權衡跟細節需要討論、必須審慎進行，民進黨團並不是反對立法工作，但是認為不可以用急就章的方式臨場實施，而且也會有一點不溯及既往的問題。

黃世杰強調，選舉制度的改變，不應該是在某一次選舉前突然變更，相關選舉法令很多都有這樣的設計，希望在各黨提出各自的意見後，能夠經過審慎、詳細的討論，等到大家有共識再來啟動不在籍投票。

劉世芳表示，民進黨必任何政黨都在乎，台灣國民能不能有公開、公平、公正地行使公民權權利，但是急就章所完成的不在籍投票，只是為了8月28日這場公投，而不是真正為了全民所在乎的公投。

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