環南市場41人確診　李彥秀分析「有隱形傳播鏈」：停止政治攻擊

▲指揮中心及北市府視察北市環南市場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市環南市場2日爆出41人確診，衛福部長陳時中緊急偕同陳吉仲、王美花等人，與市長柯文哲一同視察。對此，國民黨副秘書長李彥秀表示，確實還有隱形傳播鏈，「現在應停止政治攻擊，地方中央必須一起面對共同的敵人，才有機會儘速控制疫情！」

環南市場今有41名攤商PCR陽性，市府緊急要求休市3天、清消場域。李彥秀今在臉書發文指出，加強篩檢、找出傳染黑數，正是最應該積極進行的防疫工作。「希望環南市場不會變成中央與台北市相互政治攻擊的場域，共同防疫才是全民的期待。」

李彥秀指出，現在應該思考在解封前，盡量透過精準疫調擴大篩檢，找出隱形傳播鏈。避免隱形傳播鏈在解封後再度造成疫情爆發。「否則將會步上其他國家，在封鎖與解封間反覆的後塵。」

對於環南市場的篩檢狀況，李彥秀指出，這顯示確實有很多不自覺的輕症或是無症狀的確診者。「指揮中心也應該同步思考輕症者的自我健康管理宣導，以及輕重症分流的醫療資源配置。」

李彥秀呼籲，萬華板橋生活圈緊密，同樣顯示出跨縣市聯合疫調的重要性與必須性。「地方中央必須一起面對共同的敵人，才有機會儘速控制疫情！」