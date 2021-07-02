林昶佐嗆柯P講廢話　遭攤商酸騙肖：演戲去別的地方演，滾

▲CDC及北市府視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市環南市場2日爆出41人確診，衛福部長陳時中緊急偕同陳吉仲、王美花等人，與市長柯文哲一同視察。到場關心的立委林昶佐怒嗆柯文哲，沒想到卻被攤商吐槽，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖！」

台北市環南市場7月1日進行大規模篩檢，結果在2日上午出爐，發現有41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒，預計在下週二開市後，持PCR陰性證明才可進入市場。根據統計，目前環南市場累積107人確診。

林昶佐表示，這幾個禮拜以來我一直跟指揮中心保持聯繫，希望可以成立聯合指揮所，今天可以看到於進駐，「我是覺得已經慢了啦，原因各界眼睛都很清楚，這段期間疫情有下降還是延燒，大家應該很清楚」。

他說，剛剛市長講的很多「我不同意」，很多是防疫常識，聽起來甚至會覺得是廢話。例如一開始市長講來往人員複雜所以篩檢沒有辦法，「最後還是篩檢啊！最後還是PCR篩檢」，不是要在這邊發脾氣，但這對我們在地來講，很多是一個月就可以做的。

沒想到，沒等林昶佐說完，環南市場自治會長林勝東隨即開嗆，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖！」