疫情求生　漢神百貨斜槓直播！美日送疫苗「感謝祭」買一送一

▲台灣陸續受贈疫苗，漢神2館推出「台灣感謝祭」，呼籲民眾行動支持美日商品。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫苗短缺，日本、美國分別宣布贈送224萬劑、250萬劑疫苗，且各地接種站已陸續開始施打。對此，漢神百貨也推出「台灣感謝祭」，針對美日商品做出優惠下殺折扣，日前線上直播時，更是驚喜放送東京鐵塔的連線直播畫面，讓網友驚呼：「高規格跨海直播」。

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▲▼漢神「好康姊」開直播。（圖／記者許宥孺翻攝）

在疫情三級警戒下，民眾減少出門機會，漢神百貨就推出每周收看直播搶優惠活動，6月30日更是以「美日應援團」的角色線上直播，呼籲消費者以行動支持美日商品。

▲▼漢神百貨首創台日連線，收看直播的網友直呼「好感動」。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，漢神也首創「台日連線」，線上直播中突然大送驚喜，東京鐵塔傍晚夜景直接呈現在眼前，收看直播的網友驚喜留言：「哇塞！！！！！！東京」、「看直播還可以看到日本好感動」、「好想念東京鐵塔」、「好高規格的跨海直播」。

直播主持人好康姊說，非常感謝日本、美國，在台灣非常需要疫苗時，給我們溫暖，雖然地理位置隔了一片海洋，但是關懷彼此的心卻不受影響，非常期盼不久的將來，彼此都有機會再踏上這片土地，享受當地的美好。「台灣感謝祭」於7月1日正式開跑，館內美日化妝品、家電、食品等，分別有特定款買一送一、買A送B等折扣。