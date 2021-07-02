33天後「叮咚」再響起！台東醫院回復門診　首日服務近150鄉親

▲▼時隔33天，台東醫院於7月1日早上9:00，響起第一聲「叮咚」，恢復部分門診。（圖／台東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

時隔33天，7月1日早上9:00，當第一聲「叮咚」這再也熟悉不過的卻睽違已久的聲音在門診處響起，正式宣告部東恢復部分門診及領取慢性處方箋業務，持續服務台東鄉親及弱勢民眾，秉持公醫使命，成為台東醫療的守護者；這一等，對部東所有同仁而言，彷彿等了如同一世紀這麼漫長。





衛福部台東醫院恢復門診的第一天，包含身心科、中醫科、內科、外科以及台東唯一的旅遊醫學門診等，共15個診次開診；台東醫院全體同仁戰戰競競，在尚未開診前做完最後一次的巡查後，即開啟恢門診首日的服務。首日預約掛號即達138位民眾，並有4位民眾順利透過預約取得慢性處方箋用藥。

▲門診就醫統一改由側門進出。



長期關注台東鄉親及弱勢民眾福祉的劉櫂豪立法委員及廖國棟委員，今天特地致贈象徵美好、高貴、善良的蘭花盆栽，並送上對部東的期許與祝福：「任重道遠，顧好台東，部東同仁辛苦了！」及「博愛濟群」，祝福部東能持續堅守崗位，守護台東鄉親的健康。

▲▼首日服務近150名預約掛號及領藥鄉親。



自即日起，部東恢復部分門診及領取慢性處方箋等業務；門診每個診次不超過20人，僅限電話及網路預約方式，不接受當天現場掛號；同時民眾就醫門診改至更生路與五權街口側門進出。

預約掛號專線:（089）324112分機1151、1153；網路預約掛號： https://netreg01.tait.mohw.gov.tw/OINetReg/OINetReg.Reg/Reg_NetReg.aspx?fbclid=IwAR0k7OA5Q_Tjm_GqaJDrXf6GXfR59DNoO6W21PrbonspbybtmNKDZJw-nSg。

►腦公！你不可以賴帳喔

