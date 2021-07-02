快訊／環南市場爆41例PCR陽　林昶佐急電陳時中「準備強化北市」

▲北市環南市場大型市場PCR篩檢。（圖／記者宋良義攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市環南市場7月1日進行大規模PCR篩檢，41人呈現陽性反應，2日一早7點半緊急封閉清空消毒。對此，北市萬華區無黨籍立委林昶佐要求，市府應盡快確認並公布41位確診者有多少是在原本匡列內的？若多是未匡列的案例，已經進一步匡列多少人？疫調與足跡何時公布？他也在第一時間與指揮官陳時中聯繫，做好準備，隨時強化與台北市府的「合作」。

林昶佐表示，日前就已經有攤商反應，原訂待篩檢陰性後再注射疫苗，但不解市府為何未等篩檢結果就將攤商群聚、無社交距離等防疫措施，直接啟動接種疫苗流程；有攤商接種後竟被通知確診，造成一起排隊群聚的其他攤商被框列73人，引發恐慌與不滿。現在終於做完PCR，結果高達41人陽性。

林昶佐指出，這一個多月來，市府針對批發市場的防疫工作漏洞百出，不只是未及早廣篩、未詳實疫調，即使開始做廣篩，市府也未規劃足夠的量能就近為攤商做篩檢，而是請民眾自行到各醫院甚至跨縣市去找有空額的篩檢站篩檢，造成數以萬計的人流大量移動，徒增擴散的風險。

林昶佐也說，市府針對跨區篩檢問題到現在仍未改善，昨日還通知北農周邊高風險區的興德里民眾應做篩檢，依舊不就近規劃篩檢站，而是請他們跨區移動去大安區仁愛醫院去篩檢，讓攤商與民眾都十分不滿。

林昶佐認為，市府不應繼續無視問題，「請立刻改善這些防疫作業的鬆散疏漏，按部就班詳實疫調、匡列、調查足跡並公布，爆發疫情就儘速區隔高低風險區、就近擴大PCR篩檢、圍堵隱形傳播鍊」，只有按部就班把工作做好，才不會一直爆發新的疫情。