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疫情詐騙移工易上當！快篩陽性繳費領藥　警：這是詐騙

▲▼外事員警向外籍移工宣導新型詐騙手法，避免移工上當遭受損失。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼外事員警向外籍移工宣導新型詐騙手法，避免移工上當遭受損失。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情三級警戒延長至7月12日，詐騙集團卻利用疫情來當詐騙手法，例如「免費送口罩」其實是騙個資；最近詐騙集團更變本加厲，新型冠狀病毒檢測結果也用來詐騙；曾有民眾前往快篩站作篩檢，或是接受病毒核酸檢驗(PCR檢驗)，在等待檢驗結果通知時，接獲自稱醫護人員的詐騙集團來電，表示篩檢結果為陽性必須繳交現金，才能領取治療藥物。

花蓮玉里分局深怕民眾鬆懈自行解封，尤其外籍移工不諳中文加上語言隔閡，對法令認知有誤差，更不清楚詐騙集團手法常層出不窮，因此特別向移工朋友宣導最新詐騙手法。

▲▼外事員警向外籍移工宣導新型詐騙手法，避免移工上當遭受損失。（圖／玉里分局提供，下同）
     
花蓮縣共有557名外籍移工接受快篩，南區三鄉鎮外籍移工人數共489人，位在花蓮縣玉里鎮的格全食品股份有限公司就佔54人，為避免移工遭騙，主管外事業務第三組組長林國銘率領外事業務承辦人警員陳奕涵親赴向移工宣導新型的詐騙手段。
     
組長林國銘表示，為讓移工方便了解最新詐騙手法，將刑事警察局165反詐騙宣導圖檔翻譯成4種語言（印尼、越南、泰文、英文）宣傳單，讓移工知悉。呼籲對待詐騙案件應該提高警覺，遇到可疑電話應該「先留意後掛電話」，再播打「165」、「110」或是轄區派出所電話做求證，才能避免受騙。

▲▼外事員警向外籍移工宣導新型詐騙手法，避免移工上當遭受損失。（圖／玉里分局提供，下同）
     
依中央健康保險署規定，民眾在接受抗原快速篩檢或核酸檢驗後返家作自主健康管理時，應下載全民健保行動快譯通-健康存摺app查詢檢驗結果，快篩檢驗結果在篩檢當日一定會通知民眾，公費PCR檢驗結果請耐心等待篩檢日後3日才有結果，而自費PCR檢驗結果則需洽提供採檢之醫事服務機構。

報告出爐後，衛生單位不會以電話通知民眾繳交現金拿取藥物之事，若碰到電話通知須繳錢拿藥，這一定是詐騙話術。再次呼籲民眾疫情期間，民眾除了防疫觀念要做好，遇上疑似詐騙電話絕對不能掉以輕心，以免受騙。

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