彰化防疫旅館惡火奪4命！「15天24K」CP值高　4罹難者PCR出爐

▲▼彰化喬友大樓大火。（圖／記者李忠憲攝）

記者唐詠絮／彰化報導

喬友大樓6月30日晚間大火，造成1名陳姓消防員殉職，3名居家檢疫房客不幸罹難，其中1名印尼籍女看護原是之前南彰化某大型醫院傳染衍生的確診個案，Ct值大於30，感染風險低，被安排住進房疫旅館自主管理，彰化地檢指出，除了女移工目前無法找到家屬認屍相驗確認死因外，其餘3人皆為吸入性嗆傷致死。

▲彰化喬友大樓大火陳姓消防員殉職。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化市喬友大樓9小時惡火，奪走1名消防員、3名檢疫住客生命，造成22人受傷。大火從2樓燒到3樓，現場堆放雜物被燒到碳化，僅剩焦黑的樑架、天花與牆壁被嚴重熏黑，一位受困在旅館裡長達5小時的民眾在臉書社團「彰化人大小事」說，從照片看來喬友大樓蠻新的，15天共2萬4000元，含吃住費用，在彰化市算是CP值比較高，進入大樓電梯，鋪滿施工的木板、紙板，感覺還在施工，讓他疑問：「蓋在這種頭重腳輕的大樓裡，怎麼會高樓層旅店整修良好，低樓層卻是堆放雜物引起大火？」

▲彰化喬友大樓大火。（圖／記者李忠憲攝）

這起火警，是喬友大樓第4度火警，也是燒得最嚴重的一次，彰化消防局出動各式消防車輛，消防人員166人，近九小時的奮戰，直到清晨3點50分才找到最後一名清醒的房客。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，目前住院的檢疫人員PCR採檢都是陰性，死者印尼女看護，是南彰化醫院傳播鏈衍生的確診個案，但家裡還有老人，她Ct值大於30，6月29日先安排她住房疫旅館7天預計到7月5日，住院滿10天，她病毒量低，感染風險也低。

彰化地檢指出，印尼女移工遺體仍無法找到家屬認屍相驗外，另外三名死者PCR採檢也都是陰性，除了陳姓消防員外，倪男從泰國回來進行居家檢疫，原本預計時間是從6月16日到7月1日，而59歲傳教士陳男也是回國從6月27日到7月12日進行居家檢疫，3人全部吸入性嗆傷致死。

►祕魯嬤孫傳染關鍵找到了？ 「超級傳播者」20人中鏢 2萬人喊：要封城快封

►女孩要的都在這裡