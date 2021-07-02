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社會 社會焦點 保障人權

彰化4死惡火「居檢者被趕回房」　家屬列1條件要提國賠

記者黃翊婷／綜合報導

彰化喬友大樓造成4死20傷，奪走33歲消防員陳志帆、3名檢疫住客的性命，死者親友不排除將提出國賠。而隨著其中一名死者傳道士陳建光生前錄下的影片曝光，一句「不知道要跑還是不要跑」，也掀起各界對於居家檢疫者遇到火警到底能不能逃跑的討論。

▲陳建光手機。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲陳建光生前錄下的影片畫面。（圖／記者黃宥寧翻攝）

喬友大樓6月30日晚間一場大火悶燒9個多小時，造成4死20傷，4名死者都在9樓的防疫旅館被發現，均是因為濃煙窒息而死。其中一名死者傳道士陳建光生前錄下一段4分13秒的影片，內容提到「老闆表示警報是誤傳」，但後來他站在房間窗戶邊，看著消防車越來越多台，煙也越來越大，還自問「我也不知道能跑還是不能跑」，憂心若跑出去可能會被罰錢，但是不跑不知道是否會死在火災中，沒想到一語成讖。

消息傳開後，各界對於居家檢疫者在隔離期間如果遇上火警，到底能不能逃跑有諸多討論，也有人覺得喬友大樓這場4死惡火，可以提出國賠。根據《聯合新聞網》報導，有死者親友質疑，如果消防局是為了防疫考量而不讓居檢者離開，因此錯失疏散時機，不排除將提出國賠。

此外，還有傷者家屬在臉書指控，旅館第一時間透過廣播通知「這是消防演習測試」，要求大家待在房內，期間有人好不容易逃到一樓，叫老闆趕快通知疏散，但對方竟回「快回去，不然會罰錢」，讓他們不禁質疑，旅館人員全數撤出，卻放任其他人自生自滅，間接害死4條人命。

▲惡火狠奪4命，喬友大樓起火2、3樓現場曝光。（圖／記者李忠憲攝）

▼▲喬友大樓2、3樓現場畫面，所有東西幾乎都被燒毀。（圖／記者李忠憲攝）

▲惡火狠奪4命，喬友大樓起火2、3樓現場曝光。（圖／記者李忠憲攝）

面對來自四面八方的質疑，喬友大樓主委、百香果商旅老闆蔡進峰1日接受媒體採訪時坦言，據他所知，起火點位於2樓，該處電表沒關，但無堆放雜物，目前沒人知道確切的起火原因；火災當下，他與員工聽到警報聲，先是趕緊到一樓查看，接著喊「濃煙密布，你們不能下來」，因為如果房客們都下樓，可能會在樓梯間嗆到，但也不能搭電梯，若遇停電，待在小空間嗆到恐怕會馬上死，只好要求房客等待救援。

蔡進峰表示，旅館內的設備都有依照營建署法規裝修，窗簾、壁紙也都是防焰的物品，火災發生時，皆有發揮功效；此次火災他也算是受災戶，粗估損失可能有1000萬，雖然有保約1、2000萬元的保險，「但有人死掉了，其實還是不夠賠」。

▼蔡進峰受訪還原現場。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼百香果商旅老闆蔡進峰受訪還原現場。（圖／記者李忠憲攝）

▼喬友大樓7至9樓為防疫旅館。（圖／記者唐詠絮、李忠憲攝）

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼喬友大樓火警。（圖／記者李忠憲攝）

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