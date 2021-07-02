彰化惡火奪4命！消防員「25張鼻酸照」震撼瘋傳　2.4萬網友哭了

▲惡火搏鬥9小時，消防員累得癱坐在地。（圖／網友JJ Nian）

記者柯沛辰／高雄報導

彰化市喬友大樓9小時惡火，奪走1名消防員、3名檢疫住客生命，造成22人受傷。當時一位攝影師拍下25張現場照片，側面記錄火場英雄在第一線搏命救火，令無數網友震撼，短短12小時就有2.4萬人按讚、千則分享，還有不少人將照片簡單製成影片，哀悼殉職的消防員。

攝影師JJ Nian在臉書社團「彰化人大小事」分享25張照片，可見不少消防員累癱在地、閉目養神；有人則整裝待備，身上背著數十公斤重的裝備，準備進入前線。期間，消防弟兄聽聞同袍噩耗，顧不及悲傷，仍得繼續搜救任務，最終與惡火搏鬥9小時，任務才告結束。

▲消防員倚靠消防車休息。（圖／網友JJ Nian）

照片曝光後，許多網友紛紛留言，「真實版的火神眼淚，看了心裡非常難過」、「悲痛，失去了一位打火英雄」、「任務結束了，一路好走」、「謝謝這些真實的照片」、「一場大火燒了多少家庭的心」、「忍不住鼻酸」、「為何一定要讓劇情真實上演呢...」

其中，還有不少人將照片製成影片，配上「火神的眼淚」片頭曲《因為是你》，以此悼念英勇殉職的33歲消防員陳志帆。據悉，JJ Nian非專職攝影師，因為家住喬友大樓隔壁，才順手拿相機留下紀錄，結果引起關注。

至於殉職的消防員陳志帆，未婚，2016年到彰化消防局東區消防隊服務，不料在這次救災行動中遇難。當下同袍立即跪地進行心肺復甦術（CPR），但仍來不及挽救這條寶貴性命，場面令人鼻酸。

▼消防員雙膝跪地，表情沉重。（圖／網友JJ Nian）

▼救護人員在現場待命。（圖／網友JJ Nian）

▼旅館不斷冒出陣陣濃煙。（圖／網友JJ Nian）

▼準備進入火場救援。（圖／網友JJ Nian，下同）