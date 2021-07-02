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彰化惡火4死全在房間！消防達人：逃生會傷亡更大　曝逃命判斷關鍵

記者趙蔡州／綜合報導

彰化市喬友大樓火災，造成4死、22傷悲劇，前消防署災害管理組長、消防達人林金宏1日表示，根據目前公開的火災訊息推測，發現火災時已經有點晚，加上有濃煙進入旅館觸發警報，代表安全門應該是打開的狀況，「我相信這個火場，如果選擇逃生，應該會引起更大傷亡，所以我會選擇留在房間內」。

林金宏1日在臉書粉絲團「林金宏的消防天地」表示，隨著媒體報導更多的火場資訊，他想要跟大家討論一下，「如果我在現場，我會怎麼做」。他說，根據目前公開的火災訊息推測，發現火災時已經有點晚，加上有住客聽見警告，顯示有煙熱進入旅館，進而觸發旅館警報，代表安全門應該是打開的。

▲惡火狠奪4命，喬友大樓起火2、3樓現場曝光。（圖／記者李忠憲攝）

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▲消防達人林金宏表示，「大家看到有人罹難在房內，是不是更應該思考，多數人是留在房內獲救」。（圖／記者李忠憲攝）

他分析，由於觸發警報的煙熱來自樓下，足以證明警報區域附近的安全梯，應該已經充滿煙熱或濃煙，導致無法做為逃生的動線，「加上起火處是廢棄樓層，防火區應該不完整，兩座安全梯位在同一側，所以當一處安全梯無法逃生，如果火勢擴大，另外一座勢必會受到波及，造成樓上的人下不來，救災人員上不去」。

他說，透過上述的分析，相信在這個火場，如果選擇逃生，應該會引起更大的傷亡，所以他會選擇留在房間內，媒體也有報導，消防隊建議大家留在房間內。他也提到，「或許有人會有疑問，所有罹難者不是都留在（9樓）房間內，真的該留在房間內嗎？」

他指出，他雖然不確定火災當下，罹難者的房門是關是開，房間內的濃煙是從何而來，但他可以確定，一定是走道先受到波及，「走道的煙熱一定比房間內的危險，如果房間內最後能致人於死，貿然進到走道，一定死的更快」。他強調「大家看到有人罹難在房內，是不是更應該思考，多數人是留在房內獲救」。

他認為，許多人在看災害應變，習慣從絕對的角度出發，認為留在房間內的人死了，所以留在房間就是錯誤的選擇，「談災害應變，應該要從相對的角度思考，若留在房間內存活的時間，比跑到走道的時間長，結果也許可能都是不幸往生，但留在房間內因為存活時間比較久，相對就會有更多獲救的機會」。

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化喬友大樓6月30日發生火警。（圖／記者唐詠絮攝）

除了留在房內等待救援外，災前準備也相當重要，像是若要住進一間旅館，他會盡量要求房間要有對外窗，也會訊問火災警報系統是不是開著、詢問服務人員「萬一發生火災，會如何處理」，如果發現旅館有問題，就要及早準備一個火災應變計畫，像是規劃逃生路線等。

如果聽到火災警報、察覺火災徵兆，房內若是中央空調系統，第一時間要先關閉冷氣（可以直接拔掉房卡），接著開門檢查「走道是否有濃煙，有濃煙，我就關門避難，將窗戶打開，打電話告知消防隊，自己所在的房號，等待救援」、「沒有濃煙，我就帶著手機，沿著安全梯逃生」。

他最後說，上述是他碰到火災時，會使用的應變策略，跟一般火災應變一樣，「見火就逃，濃煙就躲，不要猶豫，先保命，再思考防疫」、「唯一跟平時應變不一樣的地方，就是逃生時一定要戴口罩，逃出後，保持距離的告知消防隊，您是需要隔離者，讓消防隊妥為安排後續之處置」。

 
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