旅館騙「消防測試」惡火奪4命　老闆嗆逃生者：快回去，不然罰錢

記者柯沛辰／綜合報導

彰化市喬友大樓9小時惡火，奪走1名消防員、3名檢疫住客生命，造成22人受傷。事後，傷者家屬紛紛在臉書指控，旅館第一時間透過廣播通知「這是消防演習測試」，要求大家待在房內，後來好不容易有人逃到一樓，叫老闆趕快通知疏散，對方竟回「快回去，不然會罰錢」，讓他們不禁質疑，旅館人員全數撤出，卻放任其他人自生自滅，間接害死4條人命。

一名呂姓女網友在臉書社團「彰化人大小事」表示，她是百香果商旅9611號房重傷患者的姪女，目前叔叔還在加護病房插管急救，但她想還原當時狀況，因為整件事情實在太誇張，根本不是表面上看到的那樣。

呂姓女網友指控，火災剛發生時，很多人都發現濃煙愈來愈重，準備要從房間逃生，但防疫旅館工作人員一再告知是「現場演習」、「誤觸警鈴」，將隔離人員騙回房內，並將現場的防火門鎖死，延誤住客逃生時機。

▲彰化防疫旅館火警，現場濃煙密布。（圖／記者唐詠絮攝）

她透露，當時有人先行逃脫至一樓，請老闆趕快通知隔離人員疏散，但對方卻回答「你快點回房間，不然會被罰錢！」她痛心地說，叔叔是最後一個被擔架抬出來的，「臉全是黑的，爸爸腿都軟了，一直叫叔叔的名字...」

呂姓女網友指出，叔叔一直待在濃煙密布的9樓無法逃生，連消防員背氧氣瓶都撐不住了，更何況是隔離的住客？「死傷的全是隔離人員與消防員，為什麼旅館人員全部都自行撤離，放任別人在樓上自生自滅！這件事情非常荒謬可惡，這些隔離人員並不是確診者，防疫旅館的人有必要這樣嗎？」

她認為，如果當時飯店人員撤離時告知隔離人員，並協助疏散，說不定就能避免憾事，「這真的是草菅人命，完完全全的人禍！」希望網友能分享出去，讓相關部門深入調查此事真相。

▲女網友說，叔叔逃出來時，口罩已經被燻黑。（圖／翻攝自社團／彰化人大小事）

同樣在社團內，另一位楊姓男網友也轉述同為住客的友人說法，指旅館6月30日晚間7點多響起火災警報，但飯店透過廣播強調是「消防演習測試」，請大家待在房內，「因為防疫規定，我只敢略微開門，探頭往外看只看到一點小煙，但程度大概就只是燒香拜拜的那種程度，我關起門來繼續滑著手機。」

他說，過了半小時，一股燒焦煙味竄進房內，他感覺越來越不舒服，但還是不敢走出房門，怕違反防疫規定被罰，依舊相信飯店說是演習。直到8點多，走道上傳出不少躁動，房客開始紛紛逃生，他才意識到真的出事了，趕緊戴上口罩逃生。

不過，他摀住口鼻後，才走沒幾步，濃煙就嗆得身體受不了，他研判自己恐怕到不了一樓，因此趕緊撤回房間待援。

▲楊姓男網友轉述友人遭遇，圖為男子拍下起初走道煙霧瀰漫。（圖／翻攝自社團／彰化人大小事）

他回憶，這時已經好一陣子沒有工作人員廣播，期間他打電話給櫃檯，起初還有人接聽，回應一些安撫人心的話，像是「火勢已經有控制住」之類的，但後來就再也聯絡不上，所以他只能避開火勢跟濃煙，撤往邊間的房間，並開窗與另外2個陌生人一同待援。

到了大概午夜12點多，他終於被雲梯車救下樓，「踩上窗戶的當下雙腿不斷發抖，眼鏡還剛好掉下去，視線非常模糊，還要經過一個看起來沒多穩固、只有一個腳掌寬的施工鷹架，才能才能踏到雲梯車，我才第一次知道原來七樓有這麼高⋯」

他想問的是，「彰化縣為什麼會有這種防疫旅館？蓋在這種頭重腳輕的大樓裡，怎麼會高樓層旅店整修良好，低樓層卻是堆放雜物引起大火？」

▼防疫旅館起火，奪走4條人命。（圖／民眾提供）