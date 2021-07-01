▲金寶山慨捐台大金山分院100萬，全力支援醫護度疫情難關。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院為收治新冠肺炎病患專責醫院，承擔北海岸的抗疫重責大任，6月29日獲金寶山事業股份有限公司慨捐100萬元，供本院疫病防治使用，感謝金寶山集團力挺金山分院第一線醫護人員，支持本院持續為抗疫盡一份力。

金寶山表示，公司耕耘殯葬產業已達40餘年基礎，除致力企業永續經營發展，更力行回饋社會實踐企業責任精神。對於疫情爆發後，醫院物資、醫護所需用品大量缺乏之際，因此我們決定捐贈疫病防治物資給在地台大金山分院，以幫助台灣醫療院所備足量能，守護北海岸鄉親的健康。

▲金寶山慨捐台大金山分院100萬 全力支援醫護度疫情難關。（圖／台大醫院金山分院提供）

台大醫院金山分院張志豪院長表示，對於金寶山的暖心善舉，表達深切的感謝之意，而近來屢屢發生快篩偽陽性，造成四區民眾人心惶惶，對此，因院內缺PCR檢測儀器，為爭取時間，目前皆採每日往返台北市區送件，因此所耗時間成本較高，台大醫院金山分院盼能自行採檢，加速在地民眾篩檢效率。

張志豪院長說，目前仍迫切地需要快篩試劑、PCR檢測儀器、病房設備如負壓排氣風扇、生理監視系統主機等抗疫前線物資，用以提升採檢能力及保護醫護人員的安全，同時降低感染風險，擴大檢疫服務量能。

台大醫院金山分院表示，面對疫情如此嚴峻的挑戰，全體醫護仍克盡己職，不眠不休地為人民的健康堅守崗位，籲請各界援助防疫物資或設備資源，緩解抗疫前線資源的匱乏，幫助醫護人員能夠更加安全無畏地站在前線為民眾服務，共同戰勝疫情！如有捐贈意願，請洽金山醫院院長室，電話：02-2498-9898轉2303張秘書。

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