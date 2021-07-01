不用戳鼻孔！入境旅客全面普篩　採檢方法曝光

記者黃可昀／綜合報導

明天（2日）入境台灣的旅客實施「全面普篩」，根據《ETtoday新聞雲》掌握，機場入境篩檢會採行唾液檢體方案如下，採檢前1小時不可飲食、喝水、嚼口香糖或是抽菸，以免影響到唾液檢體品質。唾液篩檢流程主要分為9步驟：

1、確認口罩有遮好口鼻

2、用酒精乾洗手將雙手消毒

3、打開檢體盒蓋

4、清喉嚨刺激咽喉處，接著緊閉嘴唇使唾液分泌，並在口中停留1分鐘。

5、拉下口罩將1至2ml的唾液吐進檢體盒

6、戴回口罩

7、確認檢體盒已經蓋緊且不會滲漏

8、用紙巾將檢體盒表面擦乾淨

9、再用酒精消毒一次雙手即完成

▼咽喉唾液採檢。（圖／指揮中心提供）



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中央流行疫情指揮中心今天（1）記者會宣布，重點高風險國家入境的旅客維持現行專案，另外增加第10至12天要用「家用快篩」採檢1次，其餘入境的旅客一律PCR採檢1次，隔離14天內除了第12至14天時要採檢PCR，另外第10至12天也同樣要家用快篩1次，等於一個人要檢驗3次。此外，所有只要入境的旅客驗出陽性，都要接受病毒基因定序檢查。

▲機場唾液採檢處。（圖／讀者提供）



指揮官陳時中表示，入境全面普篩的計畫預計實施1個月，所有採檢均為公費，機場一、二航廈共設有5個採檢站，根據先前的統計資料，周五的入境人數會最多，其餘天數落在200至1000位，如果有更多航班進來，將會採取更大量的採檢速度來消化。

▼唾液採檢處外觀。（圖／讀者提供）

