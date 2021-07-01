找到Delta連結了！枋山嬤看胸腔內科　與果農妻「同一候診間」

▲枋山、枋寮確診關係圖 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為釐清枋寮染疫果農夫妻Delta病毒株感染源，屏東縣政府全力疫調，枋山白牌車司機乘客的太太案號「14407」30日晚努力回想，她想到16日早上因胸悶而自行從急診走到門診看診，而與果農妻案號「14816」同處於相同候診間。

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屏東縣政府指出，在案號14407(枋山阿嬤)原來的疫調資料中，其自述6月16日早上是陪同號號「14409」(白牌車司機乘客)搭救護車到枋寮醫院急診；但疫調人員昨晚勾稽到資料後再度詢問，請其努力回想。

剛開始，在枋山阿嬤原來的疫調資料中，她自述16日早上是陪同同居人（案號「14409」、白牌車乘客）搭救護車到枋寮醫院急診；但疫調人員昨晚勾稽到資料後，再度詢問她詳細狀況，她努力回想後表示，當天因為覺得胸口悶悶的，喉嚨不舒服，有自行從急診走到門診，到「胸腔內科」掛號看診；經比對，與果農妻就診的「神經外科」共用相同的候診空間。

縣府指出，為釐清枋山群聚案與2位果農老夫妻的感染途徑，衛生局多方比對，第一波發現枋山的確診者中，有多人去過枋寮醫院，再深入比對，一筆一筆勾稽該院的就診資料後發現，才釐清枋山阿嬤與果農妻曾在16日上午同時在門診大樓一樓，分別掛「胸腔內科」及「神腦神經外科」，且共用候診間。

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