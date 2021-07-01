基隆的光榮！市場率先「2罩1套」　成全國防疫指引

▲巿場率先「2罩1套」成全國防疫指引，林右昌：基隆的光榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市場管理率全國之先，採取「2罩1套」的倡儀作法，中央疫情指揮中心於6月30日公布，要求所有批發市場採「2罩1套」，變成全國批發巿場防疫指引。基隆市長林右昌表示，感謝中央的肯定及支持，這是基隆的光榮。

中央疫情指揮中心和行政院農委會6月30日公布「批發市場防疫管理措施建議指引」，規定全台303處農漁畜批發市場都須遵守，包含工作人員需2罩（口罩、面罩）1套（手套）。

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林右昌指出，基隆市在市場管理率全國之先，採取「2罩1套」倡儀作法，獲得中央支持成為全國指引，這是基隆的光榮，更希望疫情趕快持續趨穩，讓民眾儘快恢復正常生活。

基隆市政府針對傳統市場防疫作為與措施，有確診者，預防性市場休市，整合攤商凝聚共識，提供防疫作為後，再復市；實施防疫三招「不試吃、不觸摸、買好儘速回家」；率全國之先：落實身份證單、雙號人流管制；率全國之先：崁仔頂漁市、全市市場勸面實施「2罩1套」。

林右昌表示，大家齊心努力，看到整個疫情趨勢有趨緩，基隆市一週內兩次「加零」，大家繼續努力，離7月12日還有一點時間，這幾天不要放鬆，期待12日後能順利解封，他相信這是全民共同的期待。

▲基隆市政府針對傳統市場防疫作為與措施。（圖／基隆市政府提供）

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