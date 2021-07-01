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台南安南家庭群聚堵住了　「三層篩檢」3996人PCR全陰

▲台南市長黃偉哲指出，安南果菜市場與安西自辦重劃區免費公有停車場，設立擴大篩檢站，兩站3天共完成3996人篩檢，篩檢結果PCR全數陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，安南果菜市場與安西自辦重劃區免費公有停車場，設立擴大篩檢站，兩站3天共完成3996人篩檢，篩檢結果PCR全數陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心1日公告，全國新增47例本土個案，台南無新增本土確診病例，台南市長黃偉哲指出，成大醫院結合成功大學，自6月28日起於安南果菜市場與安西自辦重劃區免費公有停車場，設立擴大篩檢站，兩站3天共完成3996人篩檢，篩檢結果PCR全數陰性。

▲台南市長黃偉哲指出，安南果菜市場與安西自辦重劃區免費公有停車場，設立擴大篩檢站，兩站3天共完成3996人篩檢，篩檢結果PCR全數陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，安南果菜市場與安西自辦重劃區免費公有停車場，設立擴大篩檢站，兩站3天共完成3996人篩檢，篩檢結果PCR全數陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南市長黃偉哲指出，安南果菜市場與安西自辦重劃區免費公有停車場，設立擴大篩檢站，兩站3天共完成3996人篩檢，篩檢結果PCR全數陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大醫院副院長柯文謙指出，成大醫院投入30多名醫護人力，3天篩檢3996人，平均每小時229人，每2秒採檢1人，而檢體由檢驗室人員全力做核酸PCR檢驗，報吿天就可上健保局雲端，民眾可以在健保快易通健康存摺看到檢驗結果，可說十分快速有效。經分析受檢者90％是台南市民，64％戶籍在台南市安南區，3996人PCR全部陰性，後續可再觀察。成大醫院於台南市扮演重要在地防疫角色，協助規劃執行疫苗施打、精準篩檢、臨床醫療等工作，期能達到群體免疫、社區安全以及重症照護等成效。

▲台南市長黃偉哲指出，安南果菜市場與安西自辦重劃區免費公有停車場，設立擴大篩檢站，兩站3天共完成3996人篩檢，篩檢結果PCR全數陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，若民眾為6月6日後曾去過屏東縣枋山鄉、6月11日後去過台南佳里區法旨宮、最近兩週內去過屏東縣枋寮醫院或新北市三峽區恩主公醫院，或5月1日後具雙北旅遊史且出現疑似症狀之市民，或與公布個案足跡時間、日期、地點有所重疊，且未保持安全距離，或未戴上口罩，並在該地停留長達15分鐘以上，請於1天前向台南市衛生所電話預約以前往篩檢站篩檢。

▲台南市長黃偉哲指出，安南果菜市場與安西自辦重劃區免費公有停車場，設立擴大篩檢站，兩站3天共完成3996人篩檢，篩檢結果PCR全數陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，若民眾不是高風險族群，請您將醫療量能留給需要的人，如有疑似症狀，請聯繫台南市防疫專線2880180，並依指示佩戴口罩至指定醫院就醫，不得搭乘大眾運輸， 就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊，不要因為恐慌而前往篩檢，會造成醫護人員的負擔，也會增加群聚風險。

▲台南市長黃偉哲指出，安南果菜市場與安西自辦重劃區免費公有停車場，設立擴大篩檢站，兩站3天共完成3996人篩檢，篩檢結果PCR全數陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖強調，莫德納疫苗1日下午開始施打，台南市1至5類施打對象，可至合約醫院掛號；第6類（75歲以上長者、65歲以上具原住民身分者）在接獲通知後可就近前往指定地點施打疫苗，懷孕婦女建議前往合約醫院診所施打。成大醫院周六、周日均可預約掛號施打疫苗，請符合施打資格的長者多加利用。

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