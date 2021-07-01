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好心肝特權疫苗LINE對話截圖曝光　許金川傳訊「謝謝黃珊珊」

▲▼簡舒培1日開記者會，踢爆黃珊珊事前知情好心肝事件。（圖／記者袁茵攝）

▲簡舒培披露好心肝與台北市副市長黃珊珊的LINE對話內容。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

好心肝違規施打疫苗風波延燒，台北市議員簡舒培1日爆，自己手中握有證據，可以證明台北市長柯文哲高層事前知道好心肝特權疫苗。而簡舒培所指的證據，就是台北市副市長黃珊珊與台北市衛生局長黃世傑的對話，簡舒培表示，這些內容顯示黃珊珊與許金川認識。

好心肝診所6月8日晚間被踢爆，有不符資格民眾排隊打新冠疫苗。簡舒培1日下午2時召開記者會，根據北市府高層內部對話顯示，黃世傑於6月9日早上8時17分，還在群組內稱「目前已有約百家診所簽約，包括好心肝已經開始施打」、「診所簽約、施打要加速」。

隨後，黃世傑也轉達，好心肝基金會董事長許金川要向黃珊珊說，「昨天下午5點拿到150支，昨天晚上10點前全部打完，全體醫護人員很高興可以為民服務，救人一命，勝造七級浮屠。不過目前沒疫苗了，希望如果有疫苗下來，可以再撥一些給我們，我們一天可打1000人，不會輸任何醫療院所，謝謝黃珊珊副市長！」

不過，6月9日上午8時39分，北市跨局處高層組成的「疫情小組」LINE群組內，傳來廣播節目爆好心肝特權施打疫苗事件，黃珊珊丟出許金川手機號碼，要衛生局詢問；而台北市政府發言人陳智菡則提出，醫師林靜儀稱「只要有拿健保卡，就幫你打，這一定要查」，因為媒體在追這條，建議上午就要處理。

簡舒培強調，市府11樓都知情，卻不願意透露，把責任推給衛生局基層，這些對話都是6月9日早上8點到9點發生的事情，黃世傑傳的許金川訊息，顯見黃珊珊與許金川認識，且黃珊珊還有對方手機號碼。

針對黃珊珊1日上午稱，沒把好心肝消息轉達給任何人，簡舒培說，那為什麼黃世傑會把許金川給黃珊珊的建議，傳到衛生局群組中，這是誰在說謊？

此外，之前北市府對外公布，好心肝獲配115瓶疫苗，可是對話紀錄卻說是150瓶。對此，簡舒培說，這個很有趣，市府得要回答清楚。

面對簡舒培踢爆市府內部對話紀錄，黃珊珊預定在1日下午3時召開記者會對外說明。

▲▼黃珊珊、黃世傑內部對話談好心肝。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼黃珊珊、黃世傑內部對話談好心肝。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼黃珊珊、黃世傑內部對話談好心肝。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼黃珊珊、黃世傑內部對話談好心肝。（圖／簡舒培辦公室提供）

▲▼黃珊珊、黃世傑內部對話談好心肝。（圖／簡舒培辦公室提供）

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