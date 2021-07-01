暑假沒得玩！遊樂園屬「8大類場域」無法微解封　除非降級才開放

▲全台實施第三級防疫警戒，主題樂園均暫停營業。（圖／劍湖山世界提供）



記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情日漸平穩，近日新增個案均低於百例，觀光業者認為，應可放寬樂園、風景區管制，比起百貨公司、夜市等地，室外景點不只可讓民眾放風，也對防疫更有利。觀光局表示，已針對風景區規劃「微解封」措施，然而由於樂園屬於指揮中心規定的八大類場域之一，則無法微解封。

有觀光業者表示，政府應應適度放寬各大公園或風景區的管制，目前民眾已漸漸關不住，人潮湧入夜市、百貨公司等地，相對於這些地點，屬於室外的風景區還更有利於防疫，較適合首先解除管制，並呼籲政府建立全新的旅遊動線安排，趁機進行產業轉型。

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觀光局表示，確實有針對風景區提前進行微解封的規劃，至於觀光遊樂業部分，由於觀光遊樂業屬指揮中心規定八大類場域之觀展觀賽之遊樂園，因此在三級警戒時期全國25家觀光遊樂業暫停營業，目前尚無「微解封」規劃，除非降為二級才會開放。

▲觀光局表示，遊樂園屬於八大類場域，目前沒有聽說「微解封」規劃，除非防疫警戒降級才可能開放。（圖／劍湖山世界提供）

觀光局指出，若回到二級警戒，主題樂園仍會進行人流管制，加強防疫措施、加強清潔消毒頻率，不過並沒有聽說樂園要微解封。

在二級警戒階段時，觀光遊樂業實施防疫安全承載量(園區遊客總承載量50%)之承載量達50%、55%、60%為管制點，分別訂定C級、B級及A級行動方案，建立開園後通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，採總量管制，即時預警分流遊客。

而主題樂園之防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離(1.5 公尺)安全面積之關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，如麗寶樂園的防疫安全承載量約37,500人、六福村主題遊樂園約15,000人、九族文化村約15,000人、劍湖山世界約15,000人、小人國主題樂園約10,310人、義大世界約7,500人。