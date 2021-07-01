95歲江澤民缺席黨慶「有國歌保留位」　趙春山：習已握權歷史翻篇

▲中共百年黨慶，習近平與前總書記胡錦濤一同出席，江澤民缺席。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中共今（1日）舉辦建黨百年慶祝活動在北京天安門廣場舉行，除了中共總書記習近平、中國國務院總理李克強等現任政治局常委外，前任領導人當中，只有前總書記胡錦濤出席慶祝活動，前總書記江澤民、前總理朱鎔基未有現身。接受《ETtoday新聞雲》訪問多位兩岸學者分析，95歲江澤民未現身黨慶，中共方面應該是優先考量身體久坐等因素，沒有誰跟誰不合的問題。「習權位已鞏固，過去歷史紛爭早已翻篇。」

▲儘管江澤民缺席百年黨慶，唱國歌時習旁邊依然保留空位，顯示尊重。（圖／翻攝 央視）

中共百年黨慶上午8點活動正式開始，習近平步出城樓時，左手邊出現的是前領導人胡錦濤，未見江澤民現身。中國大陸政治生態十分重視位階排序，主要領導人左手邊是第二大順位，江缺席胡自然遞上。仔細觀察，現場唱國歌環節，習近平右手邊依然留有空位，表示尊重未到場的江澤民。

▲2019年中國大陸建政70週年，江澤民近期唯一公開露面（習左邊墨鏡者） 。（圖／記者任以芳攝）

今年高齡95歲江澤民未出現百年黨慶，也引起中外媒體關注。回顧近年，江澤民早無公開露面，2019年中共建政70週年是近期唯一一次現身。當時，《ETtoday新聞雲》記者也在現場採訪，戴著太陽眼鏡的江澤民大部分時間都坐在椅子上，看起來很精神，中途曾和習近平一起站在城樓邊上看閱兵表演。最後，可能考量時間過於攏長，活動尚未結束前，江在工作人員陪同下提前離席。

如今，相隔一年半多，2021年中共迎來百年黨慶，代表中共標誌性人物的江澤民缺席，自然引起話題。對此，接受北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺表示，「可能是身體方面或其他客觀考量因素，沒有什麼好議論揣測。」

朱松嶺指出，江澤民沒有出席百年黨慶，也會按照黨內法規進行請假等程序，在這之前，也會經過慎重評估並且符合中央考量和最後決定，不是外界想的那麼複雜。

▲趙春山認為，習大權在握，過去歷史早就翻篇 。（圖／翻攝 央視）

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山接受訪問時也強調，「江澤民未出席是可以理解的，畢竟年紀真的很大，我不認為有什麼重要政治意味了，都過去了。」

趙春山進一步解讀，習近平早就大權在握，黨政軍也一把抓，跟江就算有什麼早就翻篇。尤其習上任後大力反貪腐，光是十八大以來，大陸全國紀檢監察機關立案審查，一共查處了408.9萬人，給予黨紀和政務處分有374.2萬人。

他強調，「打貪過程中，自然會有敵對聲音，也不影響現在穩固的地位，如果真到要有什麼也是習後面的事情。」

但江澤民缺席百年黨慶，外界還是有諸多評論。從習近平黨慶講稿來，內文一開始沒多久就提到「以毛澤東同志、鄧小平同志、江澤民同志、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勛！我們向他們表示崇高的敬意！」習這段話也清楚回應對於過去領導人付出的高度評價，也有歷史傳承意味，來鞏固自己在位權力。

對此，台大前政治系教授、孫文學校總校長張亞中接受訪問時認為，「習近平這次談話特別對著毛、鄧、江、胡江致上最高敬意，粉碎他們內部還在政治鬥爭。」特別在中共100年的黨慶留下史冊。基本上，習近平還是很尊重這四位前任的領導人。