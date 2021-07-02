10萬隻和平鴿飛去哪？　「幾分鐘可回家」專家：靠太陽分辨方向

▲ 中共百年黨慶放飛10萬隻和平鴿，場面壯觀 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中共昨1日舉行百年黨慶，活動尾聲施放10萬隻和平信鴿。事後，不少人在網上發問，「鴿子飛去哪了？不會迷路被抓走了吧。」據了解，鴿子大軍放飛後，最快可以幾分鐘可以飛回家。如果是陰天，鴿子們盤旋的時間長一些，不至於迷路。

▲北京向市民征集信鴿參加百年黨慶 。（圖／翻攝 新京報）

《極目新聞》報導指出，原來10萬隻鴿子全部借用北京市民，大陸信鴿協會每年要承擔北京市重要活動的放飛任務，元旦和國慶時都要向會員征集鴿子。

中國信鴿協會副會長黃劍表示，每次征集信鴿，協會會員們大概幾個月前就收到公告，大家積極報名，很快就額滿。這次比較特別的是，信鴿主人必須也要疫苗，以保證活動的安全。

黃劍說，「這次我也有20隻鴿子參加放飛，我家在房山區，離天安門廣場45公里，鴿子在上午10時06分就飛回家了。」

▲ 鴿子靠太陽辨別方位回家，也有少數可能會迷路。（圖／翻攝 旅行到世界邊緣）

他強調，征集的鴿子都受訓過，比如500、1000公里的比賽。不需要在特訓。另外，天安門廣場離北京最遠的地方大概50公里左右，牠們很容易找到家。6月30日下午，北京全市總共有16個點將鴿子收集到信鴿協會，再送到天安門廣場。因為時間很短，睡一晚上，7月1日上午放飛回家。

至於鴿子會迷路嗎？黃劍說，鴿子靠太陽辨別方位，也有少數可能會迷路。大陸建政70週年大慶那次放飛，因為晴天有太陽，很容易辨別回家的方向；這次黨慶是陰天，鴿子們盤旋的時間長一些。

▲當天飛回家的信鴿。（圖／翻攝 新京報）

他說，10萬隻鴿子來自北京不同的地方，當天放飛都可以飛回家，只有極少數鴿子找不到家，就流落在大自然，成為野鴿子。「但估計這次至少95%以上的鴿子會飛回去，個別的可能7月2日飛回去。」

據了解，大陸全省所有信鴿協會，北京市信鴿協會擁有的鴿子數量排在第三，作為單一城市的數量則排在第一。北京有接近4萬名會員，每年出生的小鴿子有180萬到200萬隻，所以征集10萬只鴿子相對容易。