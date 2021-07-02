　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

10萬隻和平鴿飛去哪？　「幾分鐘可回家」專家：靠太陽分辨方向

▲▼ 中共百年黨慶放和平鴿子 。（圖／翻攝 央視）

▲ 中共百年黨慶放飛10萬隻和平鴿，場面壯觀 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中共昨1日舉行百年黨慶，活動尾聲施放10萬隻和平信鴿。事後，不少人在網上發問，「鴿子飛去哪了？不會迷路被抓走了吧。」據了解，鴿子大軍放飛後，最快可以幾分鐘可以飛回家。如果是陰天，鴿子們盤旋的時間長一些，不至於迷路。

▲▼北京信鴿參加黨慶 。（圖／翻攝 新京報）

▲北京向市民征集信鴿參加百年黨慶 。（圖／翻攝 新京報）

《極目新聞》報導指出，原來10萬隻鴿子全部借用北京市民，大陸信鴿協會每年要承擔北京市重要活動的放飛任務，元旦和國慶時都要向會員征集鴿子。

中國信鴿協會副會長黃劍表示，每次征集信鴿，協會會員們大概幾個月前就收到公告，大家積極報名，很快就額滿。這次比較特別的是，信鴿主人必須也要疫苗，以保證活動的安全。

黃劍說，「這次我也有20隻鴿子參加放飛，我家在房山區，離天安門廣場45公里，鴿子在上午10時06分就飛回家了。」

▲▼ 北京禁止私放鴿子氣球，網疑惑「先前閱兵放的飛去哪？」 。（圖／記者任以芳攝、翻攝 旅行到世界邊緣）

▲ 鴿子靠太陽辨別方位回家，也有少數可能會迷路。（圖／翻攝 旅行到世界邊緣）

他強調，征集的鴿子都受訓過，比如500、1000公里的比賽。不需要在特訓。另外，天安門廣場離北京最遠的地方大概50公里左右，牠們很容易找到家。6月30日下午，北京全市總共有16個點將鴿子收集到信鴿協會，再送到天安門廣場。因為時間很短，睡一晚上，7月1日上午放飛回家。

至於鴿子會迷路嗎？黃劍說，鴿子靠太陽辨別方位，也有少數可能會迷路。大陸建政70週年大慶那次放飛，因為晴天有太陽，很容易辨別回家的方向；這次黨慶是陰天，鴿子們盤旋的時間長一些。

▲▼北京信鴿參加黨慶 。（圖／翻攝 新京報）

▲當天飛回家的信鴿。（圖／翻攝 新京報）

他說，10萬隻鴿子來自北京不同的地方，當天放飛都可以飛回家，只有極少數鴿子找不到家，就流落在大自然，成為野鴿子。「但估計這次至少95%以上的鴿子會飛回去，個別的可能7月2日飛回去。」

據了解，大陸全省所有信鴿協會，北京市信鴿協會擁有的鴿子數量排在第三，作為單一城市的數量則排在第一。北京有接近4萬名會員，每年出生的小鴿子有180萬到200萬隻，所以征集10萬只鴿子相對容易。

ET快訊
快訊／十甲旺市場2攤商染疫！1人重症插管　這社區住戶快篩檢
林昶佐遭洗臉！名嘴曝關鍵「他遞麥給會長」　網一看全譙爆
LIVE／新北5664人有環南、北農接觸史　侯友宜最新說明
7/12餐飲解封生變？陳時中坦言「時機不對」：加快腳步控制疫
快訊／今晚8點「發疫情警示簡訊」　環南市場41人確診Ct值曝
王必勝「三度出任」前進指揮官　陳時中：以中央指示為主
完整逐字！攤販嗆「你有替百姓發言？」　林昶佐：你不要這樣
今本土+57「還沒算環南確診個案」　陳時中：不排除還有案例
再派「王必勝」負責聯合指揮所！陳時中：無法確定感染源
快訊／NONO切割艋舺雞排！　沉默1天發199字聲明
喬友男濃煙中狂咳自錄「遺言」：他X的不准我們出去
屏東守住！Delta群聚維持15人　枋寮醫院剩88人檢驗中
柯文哲防疫策略失誤？　陳時中稱「很難講對錯」：快最重要
環南市場群聚影響7／12解封？　陳時中回應了
環南爆41確診「台北今只+29」？　陳時中曝原因！網狂抖：炸
Novavax證實「台灣透過COVAX訂購」！　陳時中回應進
北市+29單日確診「超越新北」！15縣市0確診　1圖看分佈
快訊／再增15死！名單見「彰化惡火死者」　另有50多歲男死後
快訊／不只環南！台中十甲旺市場2人確診　市府15:00說明
環南市場發疫情簡訊！警示範圍曝光：6／8以後前往活動注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國台辦：祖國大陸日益強大　謀分裂「只能是死路一條」

10萬隻和平鴿飛去哪？　「幾分鐘可回家」專家：靠太陽分辨方向

上海迪士尼「2女激烈互毆」！女童在旁哭喊：媽媽別打了

中共百年慶祝大會提前1小時　志願者加班改請柬嘆「貼8最累」

整齊到像是電腦動畫　中共黨慶這一幕「密集恐懼症慎入」　

婚鬧玩過火！新郎笑容消失不忍了　「1對10」暴打失控親友

台灣輸入福建再增5例　4人確診1人無症狀

英國稱「不會丟棄對港歷史責任」　中使館：虛偽又雙標

陸風雲四號道衛星首傳回高精度影像　天山積雪也可拍得清清楚楚

傳港《壹傳媒》澄清沒停業　向員工致歉「努力解決薪資問題」

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

國台辦：祖國大陸日益強大　謀分裂「只能是死路一條」

10萬隻和平鴿飛去哪？　「幾分鐘可回家」專家：靠太陽分辨方向

上海迪士尼「2女激烈互毆」！女童在旁哭喊：媽媽別打了

中共百年慶祝大會提前1小時　志願者加班改請柬嘆「貼8最累」

整齊到像是電腦動畫　中共黨慶這一幕「密集恐懼症慎入」　

婚鬧玩過火！新郎笑容消失不忍了　「1對10」暴打失控親友

台灣輸入福建再增5例　4人確診1人無症狀

英國稱「不會丟棄對港歷史責任」　中使館：虛偽又雙標

陸風雲四號道衛星首傳回高精度影像　天山積雪也可拍得清清楚楚

傳港《壹傳媒》澄清沒停業　向員工致歉「努力解決薪資問題」

媽我快不能呼吸了！孝子解隔離前夕遇死劫　最後LINE對話曝光

快訊／十甲旺市場2攤商染疫！1人重症插管　這社區住戶快篩檢

國台辦：祖國大陸日益強大　謀分裂「只能是死路一條」

18.8萬元起！法國「入門紅牌重機」　年輕騎士友好歐洲發售

快訊／新北+15「這2區出現不明感染源」！　各行政區染疫人數公布

1個月奪30命！柬埔寨劣酒慘案連爆　男喝下肚「張嘴說不出話」亡

不能沒有她！5星座女旺夫又帶財　射手女手腕強

林昶佐遭洗臉！名嘴曝關鍵細節「他遞麥給會長」　鄉民一看全譙爆

線上寵物展來了　肉泥＄45　零食送餡餅、滿額送保溫瓶

LIVE／北農群聚燒不完！環南市場今+41累計107人確診　柯文哲親上火線

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

大陸熱門新聞

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

香港警察晚間遭刺殺　緊急搶救中

鑽樹洞被卡　男臉上笑容逐漸母湯

習黨慶談台灣　學者：明確警告台獨

武統解決台？解密習演說

婚鬧玩過火　新郎1對10暴打失控友

黨慶習近平強硬演說　彰顯新時代

中共百年黨慶　習近平：解決台灣問題是中共歷史任務

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭 「從小美到大」生活照曝光

老公肉身護小三　正宮重量級姊妹不爽全上了

陸國安部解密73年前「聽風者」工作報表 最後只來得及發「再見」

港黑衣人持刀傷警員　警務處長到場了解

迪士尼2女激烈互毆！女童哭：媽媽別打了

更多熱門

相關新聞

中共百年慶祝大會提前1小時 志願者加班改請柬嘆「貼8最累」

中共百年慶祝大會提前1小時 志願者加班改請柬嘆「貼8最累」

中共昨（1）日舉行百年黨慶慶祝大會，不少與會人員在個人社群上曬出「請柬」，不過，請柬上的大會開始時間疑似有做出更動，將原先的阿拉伯數字「9」用印上「8」的貼紙蓋上。對此，大會相關負責人表示，「6月26號前後收到通知，大會開始時間由9時提前到8時，印制完成送到我們手裡的請柬，大概有1.7萬份左右。」

中共黨慶這幕「整齊密麻」

中共黨慶這幕「整齊密麻」

中共百年黨慶的玄外之音

中共百年黨慶的玄外之音

習近平提台灣問題　日政府發言人回應

習近平提台灣問題　日政府發言人回應

彆扭的「國共關係」已模糊化？　

彆扭的「國共關係」已模糊化？　

關鍵字：

中共百年建黨和平鴿

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

今日新增57例本土！北市確診數超越新北

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

外送燒臘飯300元　趙正平打開愣住：是我太傻？

環南市場41人陽性！網狂抖完蛋：712不指望了

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面