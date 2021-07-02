國台辦：祖國大陸日益強大　謀分裂「只能是死路一條」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中共總書記習近平1日在中共黨慶活動上，提到解決台灣問題，「是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」，引起我陸委會發出強烈反彈。對此，大陸國台辦2日發文回批，指稱「民進黨及其當局」惡意攻擊大陸，指稱「在祖國大陸日益強大的今天」，搞對抗、謀分裂只能是死路一條，更列出十條罪狀，指控民進黨的不是。

習近平1日在中共黨慶上說「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」。陸委會1日中午即發出聲明表示，政府堅定捍衛國家主權與台灣民主自由、致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲北京當局正視兩岸現實、尊重台灣民意對兩岸關係發展的堅持。

▲中國共產黨成立100周年慶祝大會，於7月1日在北京天安門廣場舉行。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會還說，中共一黨專制政體箝制人民民主與侵犯人權自由，如今更假民族復興為名，對內愈加專制獨裁，甚至在經濟上走「國進民退」的回頭路；對外更試圖干擾國際秩序，甚至展露成為區域及全球霸權的野心；其存在歷史性的決策錯誤與持續危害性作為，已經對區域安全及全球民主自由體系造成嚴重的威脅。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮，2日就陸委會的聲明回應指，一百年來，中國共產黨始終把為中國人民謀幸福、為中華民族復興做為自己的初心使命，民進黨及其當局無視中國共產黨「帶領中國人民團結奮鬥取得的偉大成就」，惡意詆毀，再次暴露其「甘當反華勢力棋子、與14億中國人民為敵、謀求台獨分裂的卑劣本性。」

朱鳳蓮指控，民進黨不承認九二共識，單方面破壞兩岸共同政治基礎，依附外部勢力，嚴重損害兩岸同胞、中華民族的根本利益。

她還抨擊民進黨施政無能、操縱輿論，阻撓大陸疫苗入島。朱鳳蓮接著列出所謂，民進黨造成「今日之台灣」的十條罪狀，包括讓「疫情蔓延、水旱疊加、能源緊缺、空汙瀰漫、萊豬輸台、黑道亂政、權錢交易、人禍不斷、民生哀怨、綠色恐怖橫行」等，批民進黨有何面目談民主自由。

朱鳳蓮最後重申，「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」，以及「台灣是中國的一部分，從來不是一個國家，中國人民絕不允許台灣從中國分裂出去。」

她說，我們（中國大陸）將堅定不移地堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程，堅決粉碎任何台獨圖謀。「正告民進黨當局，在祖國大陸日益強大的今天，搞對抗、謀分裂，不過是癡心妄想，只能是死路一條。」

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