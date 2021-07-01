高雄婦遭詐騙老梗騙50萬　車手被逮竟稱「被抓也是遲早的事」

▲警方逮捕詐騙的唐姓車手時，他還一派輕鬆的說：「做那麼多次，被抓也是遲早的事」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄前鎮區一名婦人，日前遭到詐騙集團以老梗手法詐騙，指出她的小孩替人作保欠下200萬元，心急之下未經查證，就提領50萬現金交付給車手，事後發現被騙上當；警方循線在台南的某家汽車旅館抓到詐騙車手，被逮時他還一派輕鬆說：「做那麼多次，被抓也是遲早的事。」

警方表示，50歲的王姓婦人日前接獲謊稱是地下錢莊的來電，誆騙她的兒子替人作保積欠200萬元，要求她還錢，不然的話，就要打斷孩子的四肢。王婦嚇得不知所措再加上沒有查證，就提領50萬現金在住處樓下交付給唐姓車手，事後驚覺有異但已來不及，只能報警處理，希望警方能幫追回辛苦存下的積蓄。

前鎮分局草衙派出所獲報後立刻專案小組，調閱相關的監視器循線追查，發現唐姓車手得手後便搭車北上交給詐騙集團，警方趕往桃園高鐵站附近查緝時，卻又發現車手又搭高鐵南下，研判可能再度犯案。

警方終於在23日發現唐男藏匿在台南某汽車旅館內，一舉將他逮捕，但他對警方突如其來的圍捕行動，卻顯得一派輕鬆的模樣，還說：「做那麼多次，被抓也是遲早的事」。警方訊後依詐欺罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。

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